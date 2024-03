Vai fazer uma cirurgia de catarata? Veja aqui tudo que você precisa saber

A cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais comumente realizados no mundo. A grande maioria dos pacientes tem excelentes resultados com poucas complicações.

Aqui estão os números:

Como oftalmologistas que realizaram milhares desses procedimentos, sabemos que muitos pacientes têm concepções errôneas sobre a catarata e a cirurgia. Por exemplo, alguns acham que a catarata é um crescimento de tecido na superfície do olho.

Gostamos de comparar a catarata com o vidro fosco de uma janela de banheiro, onde a luz pode ser transmitida, mas os detalhes não. Ou quando a turbulência de uma tempestade faz com que a água normalmente clara do oceano se torne turva. Da mesma forma, a lente do olho, antes transparente, torna-se turva.

Sobre a cirurgia

A cirurgia de catarata remove o cristalino embaçado do olho e o substitui por um cristalino novo e transparente para restaurar sua visão. A maioria dos pacientes relata que o procedimento é indolor.

É normalmente uma cirurgia eletiva realizada em regime ambulatorial. O paciente geralmente está acordado, sob anestesia local, com sedação semelhante à usada em procedimentos odontológicos. Gostamos de dizer que os pacientes recebem o equivalente a três margaritas em seu soro.

Em seguida, são aplicadas gotas anestésicas na superfície do olho, juntamente com um anestésico dentro do olho. Pacientes com claustrofobia ou distúrbios de movimento, como a doença de Parkinson, podem não ser candidatos adequados para cirurgias com o paciente acordado e precisam de anestesia geral.

Antes da cirurgia, os pacientes recebem gotas dilatadoras para deixar a pupila o maior possível. O cirurgião faz uma incisão minúscula, geralmente com um bisturi pequeno e pontiagudo, entre a parte clara e a parte branca do olho para ter acesso à cápsula do cristalino, uma membrana fina de espessura semelhante à de um saco plástico de supermercado.

Essa cápsula é suspensa por pequenas fibras chamadas zônulas, que estão dispostas como as molas que suspendem um trampolim de uma estrutura. O cirurgião cria então uma pequena abertura na cápsula, chamada capsulotomia, para obter acesso à catarata. A catarata é então dividida em partes menores que possam ser removidas pela pequena incisão.

Isso é semelhante a um martelo pneumático minúsculo, que quebra a lente grande em pedaços menores para remoção. Isso parece assustador, mas é indolor. O ultrassom emulsiona o cristalino e depois ele é aspirado do olho.

A cirurgia de catarata assistida por laser tem resultados semelhantes à cirurgia de catarata tradicional.

Complicações são raras

Complicações graves, como infecção pós-operatória, sangramento no olho ou descolamento de retina pós-operatório, são raras; ocorrem em aproximadamente 1 em cada 1.000 casos. Mas mesmo em muitas dessas situações, o tratamento adequado pode preservar a visão.

As complicações capsulares merecem uma discussão adicional. De acordo com alguns estudos, elas ocorrem em até 2% dos casos. Se um orifício ou ruptura da cápsula posterior for encontrado durante a cirurgia de catarata, o gel transparente no vítreo - a câmara posterior do olho - pode ser deslocado para a câmara anterior do olho.

Se isso acontecer, o gel deverá ser removido no momento da cirurgia de catarata. Isso reduzirá a probabilidade de complicações pós-operatórias adicionais, mas as pessoas que se submetem ao procedimento conhecido como vitrectomia têm um risco maior de complicações adicionais, inclusive infecções e inchaço pós-operatórios.

Após a cirurgia

Os pacientes geralmente vão para casa logo após o procedimento. A maioria dos centros cirúrgicos exige que o paciente tenha alguém para levá-lo para casa, mais por causa da anestesia do que da cirurgia. Os pacientes começam a aplicar colírios pós-operatórios no mesmo dia e devem usar um protetor ocular na hora de dormir por algumas semanas após a cirurgia.

Os pacientes devem manter o olho limpo e evitar a exposição a poeira, detritos e água. Eles devem tentar não se curvar e devem evitar levantar peso ou fazer esforço na primeira semana após a cirurgia. Levantar peso ou fazer esforço pode causar um aumento da pressão sanguínea no rosto e no olho. Conhecida como hemorragia coroidal, ela pode levar a um sangramento na parede do olho e ser devastadora para a visão.

Não há problema em realizar atividades que causem apenas um aumento moderado da frequência cardíaca, como caminhar. Os exames pós-operatórios de rotina geralmente são realizados no dia seguinte à cirurgia, cerca de uma semana após a cirurgia e cerca de um mês após a cirurgia.

Uma opção de lente

A lente plástica usada para substituir a catarata, ou lente intraocular, requer um dimensionamento cuidadoso para obter os melhores resultados e discutida entre o paciente e o cirurgião.

As primeiras tecnologias de lentes intraoculares eram monofocais, e a maioria dos pacientes com essas lentes optava pela correção para longe e usava óculos de leitura para tarefas próximas. Essa é ainda a abordagem preferida para aproximadamente 90% dos pacientes submetidos à cirurgia de catarata atualmente.

Avanços recentes resultaram em lentes intraoculares que oferecem multifocalidade - a oportunidade de ter visão de perto e de longe, sem óculos. Algumas lentes multifocais estão até mesmo na categoria trifocal, que inclui visão para longe, para perto e intermediária, sendo que essa última, nos últimos anos, tornou-se muito importante pelo uso frequente de computadores e telefones celulares.

A maioria dos pacientes com essas lentes multifocais de tecnologia avançada está satisfeita com elas. Entretanto, uma pequena porcentagem de pacientes com lentes multifocais pode ficar tão incomodada com os distúrbios visuais - principalmente o brilho noturno e os halos ao redor de fontes de luz no escuro - que solicita a remoção da lente multifocal para trocá-la por uma lente intraocular padrão. Essas trocas são uma opção razoável para essas situações e oferecem alívio para a maioria dos pacientes afetados.

Determinar quem é o candidato ideal para uma lente intraocular multifocal é uma área de pesquisa ativa. A maioria dos médicos não recomendaria esse tipo de lente para pacientes com personalidade voltada para os detalhes. Esses pacientes tendem a se fixar nas deficiências dessas lentes, apesar de suas possíveis vantagens.

Como acontece com muitas tecnologias, as lentes intraoculares de tecnologia avançada da geração atual são muito melhores do que suas antecessoras. As ofertas futuras provavelmente oferecerão melhor visão e menos efeitos colaterais do que as disponíveis atualmente.

No entanto, essas lentes mais novas geralmente não são reembolsadas pelas seguradoras e, muitas vezes, acarretam custos substanciais do próprio bolso para os pacientes.

Decidir qual tipo de lente é melhor para você pode ser complicado. Felizmente, exceto em circunstâncias incomuns, como quando a catarata se desenvolve após um trauma no olho, raramente há pressa para a cirurgia de catarata em adultos.