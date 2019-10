Au Chili, les dérives des « marchés de l’eau »

Disclosure statement

Elisabeth Lictevout receives funding from the Regional Governement of Tarapacá Region (Chile) and CONICYT (Chilean national agency for research and technology founding).

Hervé Jourde a reçu des financements du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) ainsi que du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) dans le cadre du programme ECOS-CONICYT piloté par le Comité français « Evaluation-orientation de la coopération scientifique » (ECOS-Sud) pour la Partie française et par la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) pour la Partie chilienne.

Véronique Leonardi a reçu des financements du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) ainsi que du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) dans le cadre du programme ECOS-CONICYT piloté par le Comité français « Evaluation-orientation de la coopération scientifique » (ECOS-Sud) pour la Partie française et par la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) pour la Partie chilienne.