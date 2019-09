Changements climatiques: les plus pauvres seront les plus affectés

Disclosure statement

Lisa Benjamin reçoit une bourse postdoctorale Killam. Elle est membre du Comité d'application de la CCNUCC (Service de la facilitation) et du Réseau mondial pour l'étude des droits humains et de l'environnement.

Sara L Seck a reçu des des fonds du Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale pour la recherche sur les responsabilités des entreprises en matière de droits de la personne et de changements climatiques, et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour la recherche sur les responsabilités des entreprises en matière de droits de la personne. Elle est membre du Réseau mondial pour l'étude des droits humains et de l'environnement.

Meinhard Doelle does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.