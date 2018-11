Colonisation d’Internet par la censure : la Chine dégaine en Afrique

Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.

Expert auprès de l'UNODC, (Office des Nations unies contre la drogue et le crime) dans le cadre du programme E4J : The First Expert Group Meeting to Peer-Review the E4J University Module Series on Cybercrime

Depuis l’essai d’Alain Peyrefitte paru en 1973 chez Fayard intitulé « Quand la chine s’éveillera le monde tremblera » , 45 années se sont écoulées. La Chine me semble pour le moins bien réveillée. Sans vouloir paraître alarmiste, le « monde libre », plutôt que d’abonder dans son sens, celui de la censure, semble lui bien assoupi et prêt à toutes les compromissions. Il gagnerait à se réveiller, à se resaisir et à défendre ses valeurs. Parce qu’en 2018, Internet – partie intégrante de notre technomonde – a toutes les raisons de trembler.

« En Tanzanie, au Kenya ou encore au Zimbabwe : la Chine investit massivement dans les pays africains. Et son influence va bien au-delà de la “Belt and Road Initiative”, la nouvelle “Route de la soie”. Taxes sur les réseaux sociaux ou sur les blogs, régulation de l’Internet : la méthode chinoise inspire des réformes liberticides. Mais c’est sans doute sur le terrain de la reconnaissance faciale que la Chine-Afrique est la plus inquiétante . »

Tandis que ces apprentis censeurs de la liberté d’expression et d’accès à l’information s’agitent – ici pour des intérêts financiers, là pour un contrôle et une maîtrise de l’information – ils seront vraisemblablement tout du moins pour ce qui concerne la France, recadré par nos institutions (cf. conseil constitutionnel)… Les censeurs professionnels jouent eux dans une autre cour. La Chine est engagée sur d’autres combats d’envergure. Elle s’est mise au service de nombreuses gouvernances africaines et a initié la colonisation de la censure !