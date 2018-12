Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons license.

Expert auprès de l'UNODC, (Office des Nations unies contre la drogue et le crime) dans le cadre du programme E4J : The First Expert Group Meeting to Peer-Review the E4J University Module Series on Cybercrime

Nous noterons que la tentative de discrédit de ce mouvement en dénonçant sa violence et en montrant des images de casseurs n’aura pas été plus efficace, hormis le fait de faire peur et de décourager ceux et celles qui auraient souhaité participer aux rassemblements pacifiquement. Il a été contrecarré par des images de solidarité entre « Gilets jaunes » policiers et gendarmes relayées sur les réseaux sociaux.

Le mouvement inédit des « Gilets jaunes », ne corrobore-t-il pas un certain nombre de mes propos ? Pour rallier l’opinion publique à sa cause le pouvoir aura d’abord tenté le discrédit par le quantitatif : parlant d’un mouvement qui s’essouffle, autrement dit, une infox ! N’ai-je pas déjà eu l’occasion de le souligner que la rue est un territoire de contestation à obsolescence programmée . Le quantitatif dans la rue n’est plus un critère nécessaire et suffisant pour juger de l’ampleur d’un mouvement… Le combat des « Gilets jaunes » ne pouvant être réduit au présentiel sur les ronds-points, ou au nombre de manifestants lors des rassemblements plus « officiels ». C’est la raison pour laquelle, l’argument du gouvernement a été hier et sera demain sans le moindre effet… si ce n’est un effet contre-intuitif : le déni de réalité étant devenu inaudible par une population exprimant massivement sont exaspération.

Voilà pourquoi cela doit être porté à connaissance, explicité, que cela soit compris par le plus grand nombre. Il est impérieux que chacun puisse se faire sa propre opinion et être exposé à des arguments qui ne seront certainement pas ceux des fervents défenseurs et porteurs de ces projets de loi liberticides.

Dans notre Technomonde informatisé et complexe, quoi de plus malléable qu’une opinion qui ne pense pas par elle même ? Non pas qu’elle soit stupide, mais parce qu’elle est entretenue dans l’ignorance, qu’elle ne dispose d’aucun outil de lecture ni d’aucune aide pour se forger une opinion qui lui soit propre. Dans cette configuration le mensonge de politiciens peut faciliter l’acceptation par l’opinion publique de choix (dans le domaine technologique entre autres) dont elle ne peut mesurer la dangerosité. Puisqu’on lui dit que c’est pour son bien et l’intérêt du collectif !

La vérité c’est l’opinion (sous-entendu l’opinion publique) et qu’importe comment on la façonne. Qu’importe les leviers qu’on utilise, au risque de la démagogie, de toutes les promesses irréalistes possibles, et de l’altération intentionnelle de la vérité ! Vous comme moi avons pu mille et une fois le constater ! Alors c’est donc comme cela que se gère un Pays, une Entreprise ? Les derniers des hommes seront les premiers ?