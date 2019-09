Dossier : Violences faites aux femmes

Le lancement du Grenelle des violences conjugales a été, au 3 septembre 2019, une initiative peut-être critiquée mais aussi nécessaire en France, afin de sensibiliser le grand public et le monde politique à un fléau dénoncé depuis des années par le corps associatif, les militant-es et les familles. Il était plus que temps, deux ans après le mouvement #Metoo de rappeler que les violences faites aux femmes concernent aussi les conjoints et les ex-partenaires.

Néanmoins, les violences de genre ne sont pas circonscrites au seul cadre familial ou conjugal. Harcèlement de rue et sexisme ordinaire, féminicides et viols continuent d'envahir nos sociétés et nos imaginaires, en France comme ailleurs, à l'école, dans le monde du travail, en public comme en privé, quelque soit son genre assigné, son origine, sa sexualité ou sa position sociale. The Conversation France vous propose de découvrir les nombreuses analyses de nos expertes et experts sur ces sujets souvent douloureux mais aussi complexes.

Pedro Pardo/AFP

AFP

British Library

Flickr , CC BY

Allociné

Eric Fedeberg/AFP

Martin Bureau/AFP

Mattei