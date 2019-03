En marche, Néandertal !

National Museum of Nature and Science, Tokyo

Nos très lointains cousins, Néandertaliens et Denisoviens, restent encore largement inconnus des Sapiens que nous sommes. Mais la recherche progresse et, très récemment, une publication de l’université de Zürich nous en dit plus sur la posture verticale de Néandertal, et partant, sa bipédie. Grâce au travail des paléoanthropologues et des généticiens, le chercheur en sciences de la Terre que je suis peut avancer quelques prudentes explications sur la marche et l’apparition du langage chez Homo Sapiens.

Quelques mots sur les Dénisoviens, les moins connus de la famille. Leur nom se réfère à une caverne appelée Denisova, dans l’Altaï. Les premières datations de ce lieu, grâce à l’analyse de 15 strates d’occupation, indiquent au moins 200 000 ans, avec une présence humaine entre 40 et 45 000 ans. Des fragments d’os de cette caverne ont montré que l’ADN des Dénisoviens avait des liens communs avec celui des Néandertaliens. Depuis, Svante Pääbo, biogénéticien à l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutionniste de Leipzig a démontré l’hybridation des deux espèces.

Lombaires fossiles

Quant à Néandertal, des fossiles ont été trouvés dans les grottes autour de la Chapelle aux Saints, en Corrèze. On a ainsi découvert un squelette quasi complet et bien conservé. Cette personne déjà âgée, entre 50 et 60 ans, souffrait des dents, avait des malformations des hanches, bref pas vraiment le parfait chasseur. Mais l’analyse du squelette de la Chapelle aux Saints a apporté un élément d’information essentiel : sa colonne vertébrale montre qu’il pouvait marcher en position verticale, comme l’a publié Martin Haeusler et son équite de l’University of Zurich, dans PNAS. Une très belle reconstruction, avec la reconstruction d’une lordose lombaire, suggère la marche bipède de l’espèce, il y a plus de 30 000 ans.

En quoi cela peut-il être important ? La date de cette cette bipédie coïncide avec l’apparition de la protéine FOXP2, facteur de transcription du groupe des protéines Forkhead-Box. Découverte en 1998, on a découvert qu’elle jouait un grand rôle dans la transmission du langage. En particulier cette protéine joue le rôle de transmetteur entre la zone de Broca et celle de Wernicke, qui, dans le cerveau, coordonnent la parole. La protéine est impliquée dans le développement de structures cérébrales interconnectées et associées à l’activité motrice.

Bipédie et langage

Surtout l’apparition de cette protéine se corrèle avec la station verticale qui modifie les positions respectives du larynx et pharynx, permettant l’élocution. On retrouve cette protéine FOXP2, avec des phases de modifications, lors de la phase d’acquisition du chant chez certains oiseaux, canaris ou diamants mandarins. Par contre, chez le pigeon, qui n’apprend pas à chanter, on ne constate pas de modifications de la protéine.

Pour en revenir à Homo sapiens, on peut imaginer un schéma global : station verticale, bipédie et langage ont transformé Sapiens en homme moderne. De plus, FOXP2 a peut-être encore contribué à augmenter la plasticité nerveuse nécessaire au contrôle et à une coordination plus fine des muscles de la parole. Elle possède la propriété de contrôler l’expression dans le cortex frontal de plusieurs autres protéines associées au développement accru des cellules nerveuses. Cette propriété plus générale aurait développé le potentiel cognitif humain.

The Nature Box , CC BY-SA

Une tout autre façon d’aborder l’origine du langage consiste à s’intéresser au taux d’évolution des phonèmes, l’unité de prononciation dans une langue. À partir d’études dans les iles d’Andaman et le Sud-est asiatique, Charles Perreault et Sarah Mathew déduisent dans « Dating the Origin of Language Using Phonemic Diversity » une apparition du langage chez Homo sapiens durant le Middle Stone Age (MSA) en Afrique du Sud, soit entre 350 et 150 000 ans. Cette approche doit être comparée à celle effectuée par l’étude des os, en particulier de la musculature faciale, l’étude du cerveau et de son fonctionnement, ainsi que par l’étude des phénomènes culturels qui impliquent une certaine communication entre les êtres.

Une origine gestuelle du langage paraît aussi probable. Les gestes ayant entraîné la parole, et donc la vocalisation pour communiquer plus facilement ce que les gestes étaient incapables de rendre. Par exemple, un enfant montre souvent du doigt ce qu’il essaye de communiquer. Cette gestuelle se retrouve dans l’anatomie du cerveau avec deux zones principales. L’aire de Broca, située dans le cortex cérébral au niveau de la partie inférieure de la troisième circonvolution frontale, est la zone associée à la production des mots parlés. L’aire de Wernicke, localisée dans le lobe temporal gauche, proche du cortex auditif primaire, est associée à la compréhension de ces mots.

On en saura plus sur ces sujets cruciaux dans les prochaines années, grâce aux savoir-faire des analystes de l’ADN ancien, et, espérons-le, via la découverte de nouveaux fossiles.