Prédation et prédateurs, par Michel Volle

Rares sont les auteurs qui se risquent à élaborer. Quand ils y parviennent, leurs grilles de lecture bouleversent nos représentations. Ils apportent alors un regard radicalement différent. Ils renouvellent nos schémas de pensée et nos capacités de compréhension et d’action. Tel est le cas de Michel Volle et son ouvrage Prédation et prédateurs, achevé fin 2007. Il peut être consulté en PDF ou mieux – pour soutenir l’indépendance de l’éditeur – être commandé.

2007, année noire et été meurtrier au cours duquel a débuté la crise financière que l’on sait. Cette crise devenue depuis économique, politique, sociale et sociétale. Une crise dont, dix ans après, la montée des populismes continue de témoigner de la profondeur du mal. Et combien l’appétit insatiable des prédateurs reste l’ennemi premier des régimes qui s’espèrent encore démocratiques.

Dans ces interviews, on entendra enfin gronder une injonction : face aux prédateurs, des alliances nouvelles sont à concevoir ; pour que la peur, enfin, change de camp.

Présentation de Michel Volle

Ancien élève de l’École polytechnique (promotion 1960), Michel Volle est ingénieur, statisticien, économiste, consultant. Il débute sa carrière au ministère de l’Industrie, puis à l’Insee, avant de devenir conseiller technique au cabinet du ministre de la Fonction publique. À partir de 1989, il fonde plusieurs sociétés spécialisées dans la direction de projets en systèmes d’informations électroniques et devient consultant auprès de France Telecom et d’Air France. Il est auteur de plusieurs livres, dont : « De l’Informatique » (Economica, 2006), « Prédation et prédateurs » (Economica, 2008) et « Iconomie » (Economica, 2013). Vous pouvez le retrouver [sur son blog](http://michelvolle.blogspot.fr](http://michelvolle.blogspot.fr).

