Retour sur la polémique autour du prix Nobel d’économie à William Nordhaus

Disclosure statement

Antoine Godin a reçu des financements de l’État italien (bourse de recherche doctorale), de l’Institute for New Economic Thinking (INET) et de MISTRA. Il est membre du Centre d’économie de l’Université de Paris Nord (CEPN).

Florent Mc Isaac, Gaël Giraud, Oskar Lecuyer, and Étienne Espagne do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.