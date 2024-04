A pornografia gerada por IA vai desestabilizar o setor de conteúdo adulto e levantar novas questões éticas

Disclosure statement

Simon Dubé recebeu financiamento do Fonds de Recherche - Santé e dos Institutos Canadenses de Pesquisa em Saúde. Ele presta consultoria para o International Sexual Health & Wellness Research Institute (le Shaw), uma organização com financiamento privado da Byborg Enterprises.

Valerie A. Lapointe does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.