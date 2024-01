A saúde mental dos alunos de doutorado é ruim e a pandemia piorou a situação - mas há estratégias para enfrentar o problema

Um estudo pré-pandêmico sobre a saúde mental de alunos de doutorado mostrou que eles frequentemente enfrentam esses problemas. A insegurança financeira e os sentimentos de isolamento podem estar entre os fatores que afetam o bem-estar dos estudantes.

A pandemia piorou a situação. Realizamos uma pesquisa que analisou o impacto da pandemia nos alunos de doutorado, entrevistando 1.780 alunos no verão de 2020. Perguntamos a eles sobre sua saúde mental, os métodos que usavam para lidar com a situação e sua satisfação com o progresso em seus estudos de doutorado.

Como era de se esperar, o longo lockdown que começou em 2020 e se estendeu até meados de 2021 afetou a capacidade de estudo de muitos. Descobrimos que 86% dos alunos de doutorado do Reino Unido que pesquisamos relataram um impacto negativo no progresso de suas pesquisas.

Mas, de forma alarmante, 75% relataram ter depressão moderada a grave. Essa é uma taxa significativamente maior do que a observada na população em geral e nos grupos de estudantes de doutorado pré-pandemia.

Risco de depressão

Nossas descobertas sugeriram um risco maior de depressão entre aqueles que estavam na fase de pesquisa pesada do doutorado, por exemplo, durante a coleta de dados ou experimentos de laboratório. Isso contrastava com aqueles que estavam nos estágios iniciais ou que estavam chegando ao fim do doutorado e escrevendo suas pesquisas. É mais provável que a fase de coleta de dados tenha sido interrompida pela pandemia.

Nossa pesquisa também mostrou que os alunos de doutorado com responsabilidades de cuidado enfrentavam um risco muito maior de depressão. Em nosso estudo, descobrimos que os alunos de doutorado com responsabilidades de cuidar de crianças tinham 14 vezes mais chances de desenvolver sintomas depressivos do que os alunos de doutorado sem filhos.

Isso está de acordo com as descobertas sobre pessoas da população geral do Reino Unido com responsabilidades de cuidar de crianças durante a pandemia. Adultos com responsabilidades de cuidar de crianças tinham 1,4 vez mais chances de desenvolver depressão ou ansiedade em comparação com seus colegas sem filhos ou responsabilidades de cuidar de crianças.

Também foi interessante descobrir que os alunos de doutorado que enfrentaram os transtornos causados pela pandemia e que não receberam uma prorrogação - apoio financeiro extra e tempo além do período de financiamento esperado - ou que não tinham certeza se receberiam uma prorrogação no momento do nosso estudo, tinham 5,4 vezes mais probabilidade de sofrer depressão significativa.

Nossa pesquisa também usou um questionário criado para medir maneiras eficazes e ineficazes de lidar com eventos estressantes da vida. Usamos esse questionário para verificar quais habilidades de enfrentamento - estratégias para lidar com desafios e situações difíceis - usadas por alunos de doutorado estavam associadas a níveis mais baixos de depressão. Essas estratégias “boas” incluíam “obter conforto e compreensão de alguém” e “tomar medidas para tentar melhorar a situação”.

É interessante notar que as alunas de doutorado, que tinham uma probabilidade ligeiramente menor do que os homens de apresentar depressão significativa, mostraram uma tendência maior de usar boas abordagens de enfrentamento em comparação com seus colegas. Especificamente, elas favoreceram as duas estratégias de enfrentamento acima, que estão associadas a níveis mais baixos de depressão.

Por outro lado, certas estratégias de enfrentamento foram associadas a níveis mais altos de depressão. Entre elas, destacam-se as tendências autocríticas e o uso de substâncias como álcool ou drogas para lidar com situações desafiadoras.

Um ambiente de apoio

A criação de um ambiente favorável não é responsabilidade exclusiva de cada aluno ou orientador acadêmico. As universidades e os órgãos de financiamento devem desempenhar um papel proativo na mitigação dos desafios enfrentados pelos alunos de doutorado.

Ao tomar medidas proativas, as universidades podem criar um ambiente mais favorável para seus alunos e ajudar a garantir seu sucesso.

O treinamento em habilidades de enfrentamento pode ser extremamente benéfico para os alunos de doutorado. Por exemplo, a Universidade de Cambridge inclui esse treinamento como parte de seu curso de construção de resiliência.

O foco em boas estratégias ou reenquadramento positivo - concentrando-se em aspectos positivos e oportunidades em potencial - pode ser crucial. Além disso, incentivar os alunos de doutorado a buscar apoio emocional também pode ajudar a reduzir o risco de depressão.

Outro exemplo é a criação de grupos de apoio ao bem-estar do PhD, uma intervenção financiada pelo Office for Students and Research England Catalyst Fund.

Grupos como esse servem como uma plataforma para discussões produtivas e interações significativas entre os alunos, facilitadas pela presença de um consultor de saúde mental dedicado.

Nossa pesquisa mostrou o quanto a insegurança financeira e as responsabilidades de cuidar dos filhos afetam a saúde mental. Exemplos mais práticos de um ambiente de apoio oferecido pelas universidades poderiam incluir extensões financiadas de estudos de doutorado e a disponibilidade de opções flexíveis de cuidados infantis.

Ao criar ambientes de apoio, as universidades podem investir no sucesso e no bem-estar da próxima geração de pesquisadores.