Aider les enfants à jouer avec leur chien en toute sécurité

Nombreuses sont les familles qui possèdent un chien, et la popularité de ces animaux n’a rien d’étonnant : des recherches montrent que leur présence peut améliorer notre bien-être et favoriser le développement des enfants.

Mais l’on observe aussi, malheureusement, que les enfants représentent la majorité des patients admis à l’hôpital pour cause de morsures. Très souvent, c’est par un chien qu’ils connaissent qu’ils ont été mordus. Et de nombreuses morsures se produisent alors même qu’un parent ou un éducateur se trouvait auprès d’eux.

Du Peter Pan de J.M. Barrie créant en 1904 le personnage de Nana jusqu’aux téléfilms actuels, les chiens sont fréquemment représentés comme des membres incontournables de la famille. Mais intéressons-nous au long-métrage The Secret Life of Pets 2. Celui-ci s’ouvre sur la plainte de Max, un charismatique terrier expliquant ne pas aimer les enfants et se félicitant de ne pas vivre « entassé » parmi eux. Mais voilà qu’arrive le jeune Liam, et le chien dit ne plus se sentir en sécurité dans sa propre maison.

Même si la fâcheuse situation de Max prête à rire, il est tout à fait vrai que les enfants peuvent rendre la vie des chiens difficile et inconfortable. Et pour éviter les morsures, il faut aussi comprendre comment les choses se passent de leur point de vue.

Fixer des règles de jeu

Jouer en toute sécurité avec un chien signifie ne pas crier et ne pas être brutal. Le jeu d’aller chercher, par exemple, peut être formidable, mais faites attention si votre chien « garde » ses jouets préférés en ne les abandonnant pas ou en les faisant craquer. Vous et vos enfants devriez apprendre à votre chien à s’éloigner en échangeant des jouets contre des friandises. Lancer immédiatement un deuxième jouet dès qu’il rapporte le premier peut également l’inciter à ne pas garder le premier jouet.

Pendant le jeu, les quatre pattes de l’animal doivent être posées sur le sol. Si votre chien se montre trop excité, qu’il commence par exemple à sauter ou à mordre, il est préférable de demander à votre enfant de prendre du recul et de faire une petite pause dans le jeu, plutôt que de crier ou de punir votre chien.

Mais cela ne signifie pas qu’il faille décourager les enfants de jouer avec leur chien. Le jeu est un domaine dans lequel les enfants sont généralement plus doués que les adultes. Les parents que j’ai interrogés dans le cadre de mes recherches ont déclaré que leurs enfants ne se lassaient pas de lancer une balle ou de jouer à la corde. Quant aux chiens, jouer est pour eux un comportement naturel.

Comprendre le comportement des chiens

Alors que les enfants du monde entier aiment serrer des peluches dans leurs bras, il convient de rappeler que le câlin est un comportement essentiellement humain.

Des recherches ont montré que certains chiens peuvent apprendre à tolérer les câlins, certains les apprécient même. Mais ce n’est pas quelque chose d’inné et les recherches montrent que de nombreux chiens ne réagissent pas à l’ocytocine (l’hormone produite notamment par les caresses).

Un contact physique étroit est l’une des causes fréquentes des réactions d’agressivité d’un chien vis-à-vis d’un enfant. Il faut donc décourager les plus jeunes de mettre leurs bras autour du cou de leur chien, de se pencher sur lui ou de le prendre dans leurs bras, au profit d’autres démonstrations d’affection laissant plus de liberté à l’animal.

Il est impossible d’autoriser des chiens à se comporter comme ils le veulent à longueur de temps, ils doivent respecter nos règles en tant que propriétaires humains. Néanmoins, les chiens vivant avec des enfants peuvent réagir de manière agressive si les enfants restreignent leur liberté de mouvement, en les empêchant de bouger par des câlins ou en les interrompant lorsqu’ils sont en train de se reposer, de manger ou de jouer seuls.

Le simple fait d’encourager les enfants à demander au chien de vers eux lorsqu’ils sont assis, plutôt que de s’approcher eux-mêmes du chien, peut faire la différence. Rappelez également aux enfants de ne pas suivre l’animal s’il s’éloigne d’eux. Dans l’étude que j’ai menée récemment, les parents ont également constaté que leurs chiens étaient plus enclins à s’éloigner des enfants la nuit ou lorsqu’ils étaient fatigués.

L’importance de l’accompagnement parental

Les chiens ne peuvent pas parler. Imaginez qu’ils le puissent. Peut-être serions-nous alors mieux à même de comprendre leurs besoins. Au lieu de cela, ils se servent principalement de leur corps pour communiquer.

Les recherches ont montré que les jeunes enfants ne sont généralement pas capables de reconnaître le langage corporel ou les expressions faciales des chiens. Mon étude de 2023 sur les familles britanniques a montré que, même s’ils pouvaient reconnaître que leur chien manifestait du mécontentement, cela n’incitait pas l’enfant à arrêter de le solliciter. Une étude de 2016 a montré que les parents ne relevaient pas la plupart du temps les signes courants d’anxiété chez le chien, tels le fait de se lécher la truffe, d’avoir les yeux écarquillés, de bâiller sans raison de fatigue apparente ou de s’éloigner de l’enfant.

Si votre enfant peut apprendre à repérer comment les chiens manifestent certaines émotions, c’est déjà un bon point. Mais ne vous attendez pas à ce que cela soit la solution à tous les problèmes. Le fait que les chiens aient aussi des émotions signifie qu’il est toujours possible qu’une interaction ne se passe pas bien. Pour aider votre chien et vos enfants à devenir les meilleurs amis du monde, une surveillance vigilante s’impose.