Algunos síntomas poscovid-19 son más frecuentes y persistentes en las mujeres

Disclosure statement

César Fernández-de-las-Peñas recibe fondos de Comunidad de Madrid y la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Recursos REACT-UE del Programa Operativo de Madrid 2014-2020, financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 (LONG-COVID-EXP-CM).

María de la Luz Cuadrado Pérez does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.