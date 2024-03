Aliments ultra-transformés : la plus grande étude jamais réalisée révèle leurs effets néfastes sur la santé

La plus grande revue des données sur les aliments ultra-transformés, tels que les céréales et les boissons gazeuses, a établi un lien entre ceux-ci et 32 effets néfastes sur la santé.

On estime qu’un décès sur cinq dans le monde est dû à une mauvaise alimentation, et le rôle des aliments ultra-transformés (AUT) a fait l’objet de nombreuses études au cours des dernières années

On a défini les AUT pour la première fois il y a une quinzaine d’années pour aider des chercheurs à étudier l’effet de la transformation des aliments sur la santé. La plus récente revue générale, ou « revue parapluie », a permis d’analyser de nombreuses études portant sur près de 10 millions de personnes afin de rassembler la plupart des données disponibles et d’obtenir une image globale de la manière dont les AUT affectent notre santé.

Les résultats montrent qu’une consommation de grandes quantités d’AUT est associée à des effets nocifs sur la santé et à une mort prématurée due à une série de pathologies, notamment maladies cardiaques, diabète de type 2, obésité et une mauvaise santé mentale.

Les régimes contenant beaucoup d’AUT sont sans conteste néfastes pour la santé, et la nouvelle étude établit des liens avec un large éventail de maladies. Des questions subsistent toutefois quant aux mécanismes par lesquels ces aliments nous affectent.

Les chercheurs ont proposé plusieurs mécanismes au fil des ans, dont une mauvaise qualité nutritionnelle. Certains AUT sont riches en graisses, en sucre et en sel, pauvres en fibres et déficients en vitamines essentielles, en minéraux et en antioxydants.

Parmi les autres mécanismes, citons le manque de structure et de texture, ce qui accélère la consommation de la nourriture, augmente le taux de sucre dans le sang et réduit la sensation de satiété. On s’est également intéressés aux additifs alimentaires et autres produits chimiques, ajoutés aux aliments ou issus des emballages ou de l’environnement.

Qualité inégale des données

Un aspect intéressant des travaux actuels est le fait que la solidité des résultats varie d’une étude à l’autre et que certaines corrélations sont faibles. C’est probablement en partie attribuable à la vaste gamme d’aliments inclus dans la catégorie des aliments ultra-transformés.

On classe parmi les AUT les aliments qui contiennent des additifs et des produits chimiques et qui sont hautement transformés à l’aide d’ingrédients raffinés et reconstitués, dont certains que les consommateurs ne connaissent pas. La catégorie comprend des produits aussi variés que la crème glacée, les grignotines, le pain de blé entier, les viandes transformées et les tartinades faibles en gras. Ces aliments, contenant toutes sortes d’ingrédients et de nutriments, ont probablement des effets très différents sur notre santé.

Un autre facteur important à considérer est le fait qu’on se base sur des analyses populationnelles, pour lesquelles des milliers de personnes ont enregistré leurs apports alimentaires et leur état de santé. L’analyse tient compte (« ajuste en fonction ») de divers facteurs, tels que l’âge, le sexe et le mode de vie, qui peuvent fausser les chiffres.

Cependant, les résultats ne font que montrer une relation entre ce qu’on mange et la santé. Ils ne fournissent pas de preuves des mécanismes impliqués. Nous devons mener rapidement de nouvelles recherches pour comprendre comment et pourquoi certains aliments sont mauvais pour la santé.

Bien que certaines études directes soient possibles, le fait d’examiner les effets à long terme d’une consommation élevée d’additifs, par exemple, pourrait s’avérer difficile et délicat d’un point de vue éthique. Mais il est possible d’étudier plus en détail les effets à l’aide des données existantes. À mesure que de nouvelles études seront publiées, la quantité de données devrait nous permettre de nous concentrer sur les différents AUT pour reconnaître les meilleurs et les pires.

Compte tenu de l’énorme quantité de données contenues dans cette revue générale, il serait intéressant d’extraire des données plus précises pour aider à identifier les aliments à éviter.

Approfondir la question

La catégorie des AUT comprend un large éventail d’aliments dont la teneur en nutriments est très variée. Le pain entier du commerce s’y trouve, tout comme la crème glacée, les beignes et les grignotines frites. Il est fort probable que les AUT n’ont pas tous les mêmes effets sur la santé.

En outre, des études mécanistiques dans lesquelles des personnes sont nourries de manière contrôlée avec certains aliments ou ingrédients, ainsi qu’une analyse statistique plus détaillée des études existantes, devraient nous aider à connaître les AUT à éviter, ceux qui sont sans risque et ceux qui peuvent même être bénéfiques dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée.

Une chose est sûre, ces études devraient nous permettre d’en savoir plus quant aux aliments ultra-transformés qui sont clairement néfastes à la santé. Nous devrions également chercher à comprendre les éléments les plus dangereux des AUT, afin que les fabricants puissent les éliminer, comme cela a été fait pour des ingrédients nocifs tels que les acides gras trans et certains colorants artificiels.

De nombreuses personnes ont recours à de la nourriture commerciale et transformée, et nous devons veiller à ce que ceux-ci puissent être sûrs et nutritifs, en particulier pour les populations pauvres et vulnérables.