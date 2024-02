Apprentissage bilingue : leçons de l'Afrique de l'Ouest sur ce qui marche le mieux

Les enfants vivant dans des communautés multilingues apprennent souvent à l'école une langue qui ne correspond pas à celle qu'ils parlent à la maison. Ce décalage les empêche de participer aux discussions en classe et d'apprendre à lire. Il en découle des résultats d'apprentissage médiocres, des redoublements et des abandons scolaires.

Les programmes d'éducation bilingue qui incluent les langues maternelles sont de plus en plus populaires pour améliorer les résultats scolaires. L'éducation bilingue est associée à de meilleures compétences linguistiques et d'alphabétisation, à une réduction des redoublements et des taux d'abandon scolaire dans le monde entier. L'intégration des langues maternelles dans l'éducation valorise également les identités culturelles des enfants, améliorant la confiance, l'estime de soi et l'apprentissage.

Mais le simple fait de dispenser un enseignement bilingue ne garantit pas de meilleurs résultats scolaire. C'est la conclusion d'un récent article que nous avons publié et dans lequel nous avons examiné les programmes bilingues dans six pays francophones d'Afrique de l'Ouest : Niger, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Cameroun.

Nous avons trouvé des résultats mitigés, entre les pays et les programmes et au sein de ceux-ci.

Nous avons identifié deux séries de facteurs qui limitent ou contribuent à la qualité de l'enseignement bilingue. Il s'agit de :

des facteurs de mise en œuvre, tels que la formation des enseignants et les ressources disponibles dans les salles de classe;

des facteurs socioculturels, tels que la perception des langues maternelles dans l'éducation.

Nos résultats soulignent la nécessité de prendre en compte le contexte local lors de l'application des programmes d'éducation bilingue.

L'éducation bilingue en Afrique de l'Ouest francophone

Notre équipe a mené des recherches en Côte d'Ivoire de 2016 à 2018. Nous avons mesuré les compétences linguistiques et de lecture des enfants dans leur langue maternelle et en français, et comparé les résultats entre les enfants scolarisés dans des écoles francophones ou bilingues du Projet École Intégrée.

Les enfants des écoles francophones ont obtenu de meilleurs résultats que leurs camarades des écoles bilingues dans les évaluations de la langue et de la lecture. Les enseignants ont révélé qu'ils disposaient de meilleures ressources pédagogiques et qu'ils se sentaient mieux préparés dans les écoles francophones.

Nous avons voulu savoir si les programmes d'éducation bilingue dans d'autres pays francophones de la région avaient connu des expériences similaires. En 2022, nous avons recherché dans les bases de données universitaires la littérature en anglais et en français qui traitait de la mise en œuvre des programmes et mesurait les résultats de l'apprentissage et de la scolarisation dans le cadre des programmes d'éducation bilingue. Nous avons examiné neuf programmes provenant de six pays : Niger, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Cameroun.

Ces pays sont d'anciennes colonies ou territoires français. Le français est la langue officielle ou de travail et souvent la langue d'enseignement à l'école. Toutefois, ces pays sont très multilingues. Environ 23 langues vivantes sont parlées au Niger, 39%2C%20etc.) au Sénégal, 68 au Mali, 71 au Burkina Faso, 78 en Côte d'Ivoire et 277 au Cameroun.

Notre étude a montré que les enfants peuvent tirer profit de l'apprentissage de deux langues. Cela est vrai qu'il s'agisse de deux langues officielles, comme dans les écoles camerounaises Dual Curriculum Bilingual Education (Programme d'éducation bilingue) (français et anglais), ou d'une langue maternelle et du français, comme dans les écoles communautaires du Mali. Les enfants peuvent également en bénéficier, qu'ils soient progressivement initiés à une langue tout au long de l'école primaire ou que les deux langues soient introduites en même temps.

Mais le manque de ressources et l'absence de prise en compte des conditions locales ont affecté les résultats. Les programmes qui ont abouti à des résultats positifs en matière de scolarisation et d'apprentissage ont identifié et ciblé des défis communs liés à l'école et à la communauté.

Formation des enseignants et ressources

Un défi commun lié à l'école était que les enseignants ne disposaient pas de matériel pédagogique dans toutes les langues d'enseignement.

Le programme Pédagogie Convergente au Mali, par exemple, a permis aux enseignants de disposer de matériel en français et dans leur langue maternelle. Les enfants ont obtenu de meilleurs résultats en français et en mathématiques.

Mais certains enseignants du même programme ne disposaient pas toujours de matériel pédagogique dans leur langue maternelle. Et certains enfants avaient des difficultés à lire et à écrire.

Un autre problème commun est que les enseignants ne se sentent pas préparés à enseigner dans toutes les langues, car la formation des enseignants se fait souvent dans une langue officielle, comme le français. Le Programme d'éducation bilingue au Burkina Faso, par exemple, s'est efforcé de former les enseignants dans leur langue maternelle afin qu'ils se sentent à l'aise pour suivre le programme bilingue.

Les enfants des écoles bilingues du Burkina Faso ont obtenu des taux de réussite supérieurs à la moyenne à l'examen du certificat d'études primaires, ont moins redoublé et sont restés plus longtemps à l'école que les enfants des écoles françaises traditionnelles.

Ces deux exemples contrastent avec les écoles bilingues de Côte d'Ivoire, où les enseignants manquaient de matériel et de formation dans leur langue maternelle. En conséquence, les enfants ont démontré de moins bonnes compétences en langue et en lecture que leurs camarades dans les écoles uniquement françaises.

Facteurs socioculturels

Nous avons identifié des défis communs liés à la communauté, notamment en ce qui concerne l'adhésion de la communauté et la perception de l'enseignement dans la langue maternelle.

Par exemple, les familles ayant un statut socio-économique élevé craignaient que les écoles expérimentales du Niger n'entravent la maîtrise du français par les enfants et ne compromettent leur entrée dans l'enseignement secondaire.

Des programmes tels que le Projet d'appui à l'éducation de qualité en langues maternelles pour l'école primaire au Sénégal se sont efforcés de combattre les perceptions négatives en éduquant les familles sur les avantages de l'éducation bilingue. Les enfants du programme sénégalais ont obtenu de meilleurs résultats que leurs camarades des écoles françaises traditionnelles dans toutes les matières scolaires.

Les mêmes programmes ont parfois donné des résultats différents en fonction de la communauté. Par exemple, bien que les enfants scolarisés dans des écoles bilingues au Burkina Faso aient obtenu de bons résultats, les parents ont estimé que les programmes français étaient mieux adaptés pour la poursuite des études dans le secondaire.

Quelles conséquences pour l'enseignement bilingue ?

Notre étude a mis en évidence que les efforts visant à fournir aux enseignants les ressources dont ils ont besoin et à favoriser le soutien de la communauté ont été systématiquement associés à des résultats positifs en matière de scolarisation et d'apprentissage.

Toutefois, l'efficacité de ces initiatives peut varier selon les communautés, en raison de contraintes de ressources différentes et de différences socioculturelles. Les études qui ont révélé des résultats moins satisfaisants ont également identifié la présence de défis communs. Par conséquent, l'éducation bilingue peut favoriser des résultats d'apprentissage positifs si des efforts sont déployés pour surmonter les défis communs en fonction des besoins des communautés.