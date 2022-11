Après les humains, les abeilles sont les seuls animaux capables de faire la différence entre les nombres pairs et impairs

Disclosure statement

Scarlett Howard a reçu une bourse du programme de formation à la recherche (RTP) du gouvernement australien, de l'université RMIT, de la Fondation Fyssen, du prix français L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science pour les jeunes talents, et de l'université Deakin. Elle est affiliée à Pint of Science Australia en tant que responsable média bénévole.

Adrian Dyer a reçu des financements du Conseil australien de la recherche.

Andrew Greentree a reçu des financements du Conseil australien de la recherche, du Defence Science and Technology Group, du SmartSat CRC, de l'Office de la recherche scientifique de l'US Air Force, de l'Office asiatique de la recherche et du développement aérospatiaux, de l'Office de la recherche navale des États-Unis et de la Foundation for Australia-Japan Studies.

Jair Garcia does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.