As doenças negligenciadas precisam de pesquisas, mas o financiamento é insuficiente

As doenças tropicais negligenciadas (DTNs) são um grupo de 21 doenças que prevalecem principalmente em comunidades carentes de áreas tropicais e subtropicais, embora algumas tenham uma distribuição geográfica muito mais ampla.

As DTNs afetam mais de 1 bilhão de pessoas anualmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Elas causam mortalidade e morbidade significativas, com aproximadamente 200 mil mortes e 19 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade (DALYs) perdidos anualmente, com consequências devastadoras para a saúde, além de sociais e econômicas.

A cada ano, as doenças negligenciadas matam, desfiguram ou incapacitam milhões de pessoas, aumentando a vulnerabilidade e a pobreza nas comunidades afetadas. O pior de tudo é que os tratamentos existentes geralmente estão desatualizados, são tóxicos, não estão disponíveis, são difíceis de administrar em áreas remotas com serviços de saúde precários ou, no caso de algumas doenças, sequer existem. Isso ocorre porque essas doenças afetam pessoas que não constituem um mercado lucrativo que incentiva a pesquisa farmacêutica privada.

Crédito da foto: Neil Brandvold-DNDi

Avanços apesar da queda no financiamento global

Desde 2021, o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas é comemorado todo 30 de janeiro. O objetivo do dia é aumentar a conscientização sobre as DTNs e o sofrimento que elas causam, além de reunir apoio para seu controle, eliminação e erradicação, de acordo com as metas estabelecidas no roteiro para DTNs 2021-2030, meta 3.3 do objetivo 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (que estabelece, juntamente com outras doenças, o fim das doenças tropicais negligenciadas até 2030) e outros compromissos globais.

Felizmente, esses esforços estão começando a dar frutos e algum progresso começa a ser observado. Por exemplo, até 2023, seis países eliminaram pelo menos uma DTN, sendo que Bangladesh se tornou o primeiro país a eliminar oficialmente a leishmaniose visceral como um problema de saúde pública. O Iraque se tornou o 50º país a eliminar pelo menos uma doença negligenciada, a meio caminho da meta de 100 países estabelecida no roteiro da OMS para 2030.

A prevenção e sistemas de diagnóstico melhores e mais acessíveis são fundamentais para atingir essa meta ambiciosa. Mas isso claramente não é suficiente: também são necessários melhores tratamentos, o que significa mais inovação e pesquisa.

Crédito da foto: Lameck Ododo-DNDi

O surgimento da COVID-19 determinou um redirecionamento de recursos para outras áreas, e o financiamento global para pesquisa básica e desenvolvimento de produtos para DTNs apresentou uma tendência de queda desde 2020.

De acordo com dados divulgados há alguns dias do relatório G-FINDER, o financiamento global para pesquisa básica e desenvolvimento de produtos para DTNs estagnou de 2021 a 2022, representando os níveis mais baixos de investimento anual em inovação médica para doenças negligenciadas desde 2009. O financiamento para cinetoplastias (doença de Chagas, leishmaniose, tripanossomíase humana africana) diminuiu 11% de 2021 a 2022, o nível mais baixo de recursos desde 2007.

Essa redução no financiamento é preocupante porque a pesquisa funciona, e é imperativo fornecer bons resultados para as populações negligenciadas.

Medicamentos para doenças negligenciadas

Entre as organizações que trabalham em prol das pessoas que sofrem de doenças negligenciadas está a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi), onde trabalham as autoras deste artigo. Ela foi criada em 2003 pela Médicos Sem Fronteiras e outras organizações internacionais como uma organização sem fins lucrativos para desenvolver novos medicamentos para doenças negligenciadas.

From: DNDi

A DNDi ajudou a salvar milhões de vidas em todo o mundo, descobrindo, desenvolvendo e fornecendo acesso a 13 tratamentos novos, econômicos e mais bem tolerados para pacientes com doenças negligenciadas.

A tripanossomíase humana africana, ou doença do sono, é uma das histórias de sucesso do trabalho da DNDi que, ao longo dos anos, conseguiu desenvolver um medicamento oral seguro e eficaz contra ambas as formas da doença, o que nos permite sonhar com um futuro próximo em que todos os pacientes detectados sejam curados rapidamente, e sem complicações.

Crédito da foto: Xavier Vahed-DNDi

O modelo alternativo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) farmacêutico sem fins lucrativos para desenvolver novos tratamentos é orientado pelas necessidades dos pacientes e busca dissociar o custo da pesquisa do preço final do tratamento. É um modelo que funciona e foi reconhecido em 2023 ao receber o prestigioso Prêmio Princesa das Astúrias de Cooperação Internacional.

Historicamente, a Espanha tem contribuído muito para a luta contra as doenças tropicais negligenciadas, por meio de seus cientistas, profissionais de desenvolvimento e financiamento de programas. A pesquisa científica realizada nos institutos de pesquisa espanhóis forneceu conhecimentos importantes e apoiou o desenvolvimento de novos tratamentos para essas doenças.

É necessário continuar com esse apoio e ampliar seu escopo para levar a inovação médica a todas as doenças negligenciadas, como a doença de Chagas, presente na Espanha, que afeta cronicamente cerca de 6 milhões de pessoas, principalmente na América Latina, a leishmaniose, uma doença parasitária endêmica amplamente distribuída que também é endêmica na Espanha, e a dengue, uma doença que está se tornando cada vez mais difundida geograficamente e com surtos mais frequentes e graves.

