Así pueden convivir los séniores y los jóvenes en el mercado laboral

Disclosure statement

Iñaki Ortega Cachón y el resto de autores de este artículo se han basado para escribir el mismo en el informe titulado Mapa del Talento Senior encargado por la Fundación MAPFRE

Alfonso Jiménez and Rafael Puyol do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.