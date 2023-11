Au Québec, les feuillus pourraient se déplacer vers le nord. Voici les conséquences potentielles sur le paysage forestier boréal

Disclosure statement

Gennaretti Fabio a reçu des financements grâce à la Chaire de Recherche du Canada en dendroécologie et dendroclimatologie (CRC-2021-00368) et par le ministère des Ressources Naturelles et des Forêts (contrat no. 142332177-D), et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (Subvention à la Découverte no. RGPIN-2021-03553 et Subvention Alliance no. ALLRP 557148-20, obtenue en partenariat avec le MRNF et Produits forestiers Résolu).

Maxence Soubeyrand does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.