Avec la Caravane de l’agroécologie au Sénégal : dans la zone des Niayes pour aborder la gestion de l’eau

Disclosure statement

Les trois étapes de la caravane mentionnées dans cet article ont été organisées par les membres de la DyTAES avec le soutien financier des projets Fair (Union européenne, AFD), Costea (AFD), Feeding urbanization (FAO), Yessal Sunu Mabye (CEDEAO, AFD), Apsu (Enabel, Union européene), programme Renforcer l’Agroécologie et la Résilience des Communautés d’Afrique de l’Ouest (Vibrant Village Fondation), Agenda Transformateur 2030 (Union européenne), Sewoh (MISEREOR), PMA/TAE (WFD).

Marie-Liesse Vermeire does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.