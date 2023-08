Barbie, un phénomène marketing qui gagne également… Animal Crossing

Star à l’écran avec le démarrage record du film éponyme, saviez-vous que Barbie l’était par la même devenue sur… Animal Crossing ? Ce jeu de simulation de vie permet aux joueurs de créer et personnaliser leur propre île. Depuis la sortie de la bande-annonce du long métrage réalisé par Greta Gerwig, plusieurs créateurs partagent sur les réseaux sociaux des designs de vêtements, des visites de leur île ou bien encore des tutoriels visant à reproduire la maison de rêve de la poupée Mattel.

Barbie ne saurait être la seule à avoir investi Animal Crossing : Star Wars, Toy Story et d’autres héros de films iconiques sont également à l’honneur. Certains joueurs ont recréé des tenues inspirées d’Elsa et d’Anna de la Reine des Neige ; d’autres, à partir de l’univers de Harry Potter ont reconstitué la salle commune de Gryffondor ou d’autres lieux emblématiques de Poudlard. Côté série, Mercredi, Friends, ou les Simpsons inspirent aussi les joueurs. Preuve de la plasticité de l’univers Animal Crossing, même des scènes emblématiques de Game of Thrones ont été répliquées.

Objet de nos recherches, récemment publiées dans la revue Décisions Marketing, le jeu n’a pas qu’une dimension ludique lorsqu’il se rapproche de pareils univers. Nintendo et les producteurs audiovisuels ont aussi à y gagner.

La mode, omniprésente dans Animal Crossing

Avec plus de 42,2 millions d’unités vendues au 31 mars 2023, Animal Crossing : New Horizons se place derrière Mario Kart 8 Deluxe au deuxième rang des jeux vidéo les plus vendus du géant nippon Nintendo. La mode y joue un rôle essentiel et constitue l’un des aspects les plus appréciés des joueurs. La personnalisation de leur avatar, également appelé « villageois », constitue en effet l’un des aspects saillants du jeu. Ils peuvent en choisir l’apparence et obtenir tout au long de leur aventure de nombreux vêtements et accessoires.

Animal Crossing offre également aux joueurs la possibilité de concevoir et de personnaliser leurs propres vêtements. Grâce à l’outil de création de motifs, ils peuvent dessiner leurs designs et les appliquer sur différents vêtements, créant ainsi des tenues originales et personnalisées. La mode permet aux joueurs de créer un avatar unique, reflet de leur look avéré, rêvé ou fantasmé. Elle joue également un rôle important dans les interactions sociales.

En visitant les îles d’autres joueurs ou en accueillant des visiteurs sur leur propre île, les joueurs peuvent échanger des vêtements et accessoires, organiser des défilés ou des séances de shopping. Dans cette dynamique de partage, nombreux sont ceux qui partagent leurs créations en ligne sur des réseaux sociaux comme Instagram ou celui qu’il faut maintenant appeler « X ».

Comme nous l’expliquions dans une précédente contribution à The Conversation, l’intérêt pour la mode de la communauté Animal Crossing a naturellement attiré l’attention des marques qui y réalisent des placements de produits. Certaines comme Gémo ou Uniqlo n’ont pas manqué d’intégrer le jeu pour y déployer des collections virtuelles inspirées de leurs produits réels. C’est aussi via la mode que des productions audiovisuelles font leur apparition dans le jeu vidéo.

Joueurs, Nintendo, producteurs : tous gagnants

Bien que les outils de personnalisation du jeu vidéo soient puissants, ils présentent aussi des limites, sources de défis en particulier lorsqu’il s’agit de reproduire des icônes comme Barbie : gare à la Barbie bizarre ! La taille des motifs et le nombre de couleurs étant restreints, la reproduction fidèle de certains vêtements constitue une véritable prouesse. Le challenge est d’autant plus grand que les personnages du jeu vidéo ont un style graphique spécifique et une morphologie bien éloignée de celle de l’icône de la mode. Ces difficultés graphiques ne sauraient néanmoins contrarier les joueurs rodés au style « kawaii » de l’univers d’Animal Crossing.

Animal Crossing : New Horizons leur offre une toile vierge pour exprimer leur amour pour leurs séries et films préférés. La convergence du monde du jeu vidéo et de l’industrie du divertissement cinématographique et télévisuel ouvre ainsi aux joueurs la possibilité de laisser libre cours à leur créativité. Cela leur donne l’occasion de vivre une expérience immersive où ils peuvent incarner leurs personnages favoris, créer des décors emblématiques et partager leur passion auprès de la communauté du jeu. Ils deviennent alors des acteurs clés dans la promotion et la réinterprétation des films et séries.

Nintendo y trouve là aussi son intérêt. Pour la multinationale, l’intégration par les joueurs des productions audiovisuelles constitue une opportunité supplémentaire d’attraction et de fidélisation. Cela renforce l’engagement envers le jeu et crée une communauté vivante et créative autour de celui-ci. Les reproductions de séries, émissions TV et films célèbres peuvent attirer l’attention des réseaux sociaux et des médias : cela augmente la visibilité du jeu et de Nintendo.

Quant aux producteurs, ils tirent eux aussi parti de cette pratique qui accroît la visibilité de leurs produits. Des collaborations spéciales, comme des événements croisés ou des objets promotionnels, peuvent être envisagées. Dans ce registre, la promotion de la série Enola Holmes est emblématique. C’est, par exemple, depuis son compte Instagram que la créatrice Nicole Cuddihy a assuré la promotion des costumes qu’elle a réalisés en lien avec la célèbre série de Netflix.

La reproduction de leurs créations dans un jeu populaire comme Animal Crossing peut servir de promotion indirecte aux séries, films ou autres émissions TV. Cela peut attirer l’attention de nouveaux publics et prolonger l’intérêt pour ces contenus.