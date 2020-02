Besoin de pimenter votre relation de couple ? Faites du sport ensemble !

C’est connu, l’activité physique a de nombreux avantages pour la santé. Ce qui l’est moins est qu’elle peut aussi améliorer nos relations amoureuses et augmenter l’attirance entre deux partenaires.

En général, les personnes actives se déclarent plus satisfaites de leurs relations intimes. Et c’est encore plus vrai pour celles qui font du sport en compagnie de leur conjoint. Les conjoints mariés et actifs ont déclaré moins de problèmes conjugaux que ceux qui sont plus sédentaires.

Une question d’hormones

Durant l’exercice, le corps libère des hormones telles que les endocannabinoïdes et les endorphines. Ces hormones agissent sur le système de récompense du cerveau – le même que celui affecté par la consommation de marijuana – et améliorent l’humeur. Les endorphines sont des opioïdes naturels qui bloquent la douleur.

Grâce à ces hormones, les gens actifs se sentent plus heureux, même après une seule séance d’exercice. L’effet de l’activité physique est durable et est associé à des relations sociales plus positives.

Cela peut s’expliquer par le fait que les personnes plus heureuses sourient davantage et les personnes souriantes sont considérées comme plus attirantes.

L’activité physique permet également aux glandes surrénales de libérer de l’adrénaline, ce qui fait augmenter le rythme cardiaque. La respiration accélère et la pression sanguine augmente. Toutes ces réactions sont similaires à celles provoquées par l’excitation sexuelle.

Une étude réalisée dans les années 1970 a placé des groupes d’hommes dans des situations engendrant de fortes montées d’adrénaline et d’anxiété. Les chercheurs ont noté chez les participants une corrélation entre l’anxiété et l’excitation sexuelle.

On parle alors d’une « mauvaise attribution de l’excitation », qui consiste à attribuer une réaction aux mauvais stimuli. Ainsi l’anxiété ou l’augmentation du rythme cardiaque causée par l’exercice peuvent être interprétées à tort par le cerveau comme le résultat d’une stimulation sexuelle.

En effet, après une séance d’exercice de 15 minutes, des adultes ont signalé une plus grande attirance pour des images du sexe opposé par rapport à ceux qui n’avaient pas fait d’exercice. L’attirance augmentait en fonction de l’intensité de l’exercice.

L’exercice physique améliore également la confiance et l’image que nous avons de nous-mêmes, ce qui peut nous rendre plus attirants pour les autres. Notre confiance en nos propres capacités tend à être liée à la quantité d’activités que nous faisons.

L’estime de soi et la satisfaction par rapport à son image corporelle sont également plus grandes chez les personnes sportives, et plus elles font de l’exercice fréquemment, plus l’estime de soi est grande.

Des couples plus soudés

Les bienfaits peuvent être encore plus importants lorsque l’on fait du sport avec son conjoint. Le temps de qualité passé ensemble peut expliquer ces résultats, mais il y a plus. Le type d’activité compte.

En effet, les couples qui font des activités nouvelles et stimulantes font état d’une meilleure qualité de leur relation que ceux qui accomplissent ensemble des tâches plus banales. Le temps passé ensemble n’est donc pas le seul facteur de bien-être.

Cela correspond aux conclusions selon lesquelles faire de l’exercice avec une autre personne est plus amusant que de faire de l’exercice seul.

Il n’est pas nécessaire de connaître la personne qui fait du sport avec soi pour obtenir cet effet. Faire de l’exercice avec un étranger peut également entraîner une attirance réciproque.

Cette hypothèse a été vérifiée dans une expérience où des partenaires de sexe opposé ont été choisis et jumelés au hasard pour effectuer ensemble un travail physique de faible ou de forte intensité. Une fois la tâche accomplie, chacun des participants devait répondre à des questions concernant leur attirance pour leur partenaire. Les participants ayant effectué le travail le plus exigeant ont déclaré avoir une plus grande attirance pour leur partenaire.

Lors d’expériences en laboratoire, les personnes qui ont imité les mouvements de leur partenaire ont ressenti un lien émotionnel plus fort.

Une étude ultérieure comparant deux groupes de marcheurs a montré que l’ajout d’un effort physique amplifiait ces sentiments. Le groupe marchant de manière synchrone, mais à un rythme plus rapide a ressenti plus d’influence réciproque et de coopération entre les personnes que l’autre groupe qui marchait à un rythme plus lent.

L’exercice est également une forme de jeu. Il suffit de regarder les enfants jouer pour s’en convaincre. Leurs jeux consistent à courir, grimper et sauter, des activités inhérentes à plusieurs sports. Dans de nombreux cas, le jeu est inhérent à l’activité et le plaisir qui en découle libère également des endorphines.

Le cercle vertueux de l’exercice

En plus d’être plus amusantes, les séances d’entraînement à deux ou à plusieurs durent souvent plus longtemps, ce qui entraîne encore plus de bénéfices pour la santé. Faire de l’activité physique avec un partenaire, des amis ou une équipe ajoute une motivation supplémentaire et apporte une constance à la pratique d’un sport.

Les couples qui s’inscrivent ensemble dans un centre de conditionnement physique déclarent un nombre plus élevé de séances d’entraînement et moins d’abandons sur une période d’un an, que les conjoints qui s’inscrivent seuls.

En somme, l’exercice physique en couple est comme un cercle vertueux. Il apporte une motivation et une discipline, renforce la relation et procure plus de plaisir, ce qui permet de continuer à faire du sport et ainsi de répéter le cycle.

Scott Lear écrit le blogue hebdomadaire Feel Healthy with Dr. Scott Lear.