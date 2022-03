Cara membuat diet Anda sehat, murah, dan ramah lingkungan tanpa mengurangi nutrisinya

Orang memilih makanan tertentu atau mengubah pola makan mereka karena berbagai alasan: untuk meningkatkan kesehatan mereka, menurunkan berat badan, menghemat uang, atau karena kekhawatiran tentang keberlangsungan lingkungan hidup tentang bagaimana makanan diproduksi.

Pertimbangkan tren menuju produk rendah lemak pada 1980-an dan diet rendah karbohidrat pada 1990-an, dan sekarang, peningkatan produk protein nabati dan makanan siap saji.

Tetapi sebelum Anda meninggalkan makanan lama Anda, penting untuk mempertimbangkan pertukaran nutrisinya. Jika Anda mengganti satu makanan dengan yang lain, apakah Anda masih mendapatkan vitamin, mineral, dan nutrisi lain yang Anda butuhkan?

Dalam makalah terbaru, saya berusaha meningkatkan kesadaran akan perbedaan nutrisi antara makanan dengan membuat indeks baru khusus untuk negara Australia. Ini bertujuan untuk membantu orang Australia membuat pilihan makanan yang lebih baik dan mendapatkan nutrisi yang direkomendasikan untuk kesehatan yang baik.

Apakah kita mendapatkan cukup nutrisi?

Biro Statistik Australia telah menerbitkan tabel yang menunjukkan asupan nutrisi yang dipilih secara umum di seluruh populasi. Tabel ini juga menunjukkan proporsi orang Australia yang asupan nutrisinya biasanya di bawah rata-rata.

Sementara orang dewasa Australia makan dengan cara yang beragam, mereka umumnya mendapatkan cukup nutrisi terlepas dari bagaimana diet mereka.

Misalnya, kebanyakan orang tampaknya memperoleh niasin (Vitamin B3) dan fosfor yang cukup. Dan tabel menunjukkan 97% orang Australia mendapatkan cukup vitamin C.

Namun, asupan kalsium, magnesium, vitamin B6 dan seng yang tidak memadai sering terjadi.

Sekitar dua pertiga orang dewasa Australia mengonsumsi lebih sedikit kalsium daripada yang direkomendasikan (yang berkisar antara 840 hingga 1100 mg/hari tergantung pada usia). Yang mengkhawatirkan, 90% wanita berusia di atas 50 tahun tidak mendapatkan cukup kalsium.

Asupan seng yang tidak memadai paling umum terjadi di antara pria Australia – lebih dari setengah usia di atas 50 tahun mengonsumsi di bawah tingkat yang direkomendasikan.

Jadi bagaimana dengan gula gratis? Ini termasuk gula tambahan dan komponen gula madu dan jus buah, tetapi tidak termasuk gula alami dalam buah utuh, sayuran dan susu.

Disarankan orang Australia membatasi gula bebas hingga kurang dari 10% dari asupan energi makanan. Namun, hampir 50% orang dewasa Australia melebihi batas yang telah direkomendasikan.

Memperhatikan nutrisi yang kurang dikonsumsi

Setiap makanan memiliki komposisi nutrisi yang berbeda-beda. Dan seperti yang ditunjukkan Australian Dietary Guidelines (Panduan Diet Australia), kita harus makan beragam makanan agar tetap sehat.

Kita harus lebih memperhatikan makanan yang merupakan sumber nutrisi penting yang tidak cukup bagi banyak orang Australia. Jika memungkinkan, orang Australia harus berusaha memasukkan lebih banyak makanan ini ke dalam makanan mereka.

Pada saat yang sama, makanan dengan gula yang banyak harus dimakan hanya dalam jumlah sedang.

Indeks makanan baru yangsaya produksi berupaya membantu warga Australia mencapai hal ini. Ini memberikan skor komposisi nutrisi keseluruhan yang disesuaikan dengan konteks diet Australia.

Indeks tersebut mencakup delapan vitamin (B1, B2, B3, B6, B12, Folat, A dan C), delapan mineral (kalsium, fosfor, seng, besi, magnesium, yodium, selenium dan molibdenum), bersama dengan protein dan gula bebas.

Ke-18 elemen ini telah ditimbang secara proporsional dengan tingkat asupan yang tidak memadai atau berlebihan di Australia. Skor yang lebih tinggi lebih baik daripada skor yang lebih rendah.

Jadi, indeks menilai makanan tinggi jika mereka bebas gula, dan kaya akan unsur-unsur yang lebih banyak dibutuhkan orang Australia – kalsium, magnesium, vitamin B6, seng, dan vitamin A.

Makanan yang mengandung sedikit nutrisi tetapi menambahkan skor gula sangat rendah. Misalnya, kue keping cokelat dengan berat 35 gram mendapat nilai 0,004 dan minuman rasa cola yang dimaniskan dengan gula mendapat nilai di bawah no

Mengganti makanan mungkin tidak efektif\

Indeks tersebut dapat digunakan untuk membandingkan makanan yang dapat dianggap sebagai pengganti dalam mengejar diet yang lebih sehat, lebih terjangkau, atau lebih baik bagi lingkungan.

Dalam kasus susu, 250ml susu full cream mendapat skor 0,160, dan susu rendah lemak hampir setinggi 0,157.

Indeks ini menunjukkan potensi pertukaran nutrisi ketika memilih alternatif susu. Satu porsi 250ml minuman oat yang diperkaya kalsium mendapat skor 0,093. Tanpa fortifikasi kalsium, skor turun menjadi 0,034

Melihat daging, 100g daging sapi potong dadu mentah mendapat skor 0,142. Porsi setara burger nabati yang terbuat dari protein kacang polong, dengan banyak tambahan vitamin dan mineral, mendapat skor hampir sama di 0,139. Hal ini menunjukkan alternatif nabati tidak serta merta kurang nutrisi.

Indeks tersebut juga menunjukkan perbedaan kebutuhan gizi perempuan dan laki-laki. Misalnya, skor untuk dua telur besar lebih tinggi untuk wanita (0,143) daripada pria (0,094). Hal ini mencerminkan asupan zat besi yang tidak memadai di antara wanita yang lebih muda.

Kapan harus mengganti makanan

Sampai saat ini, informasi nutrisi lengkap tentang makanan yang dimakan di Australia hanya ditemukan dalam database yang digunakan oleh para ilmuwan dan profesional nutrisi.

Untuk konsumen kebanyakan, pengemasan pada makanan yang belum diproses – seperti buah dan sayuran, daging segar, dan beberapa keju – biasanya tidak menyertakan informasi nutrisi.

Konsumen dapat melihat informasi gizi makanan ketika membeli sebuah produk tapi tidak semua informasi ditampilkan.

Saya berharap penelitian saya dapat mendorong produsen menghasilkan lebih banyak makanan padat nutrisi atau yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kelompok tertentu.

Di masa mendatang, saya berharap indeks ini juga akan diterjemahkan ke dalam format atau aplikasi yang mudah digunakan yang dapat dikonsultasikan oleh warga Australia sehari-hari, untuk memastikan preferensi makanan mereka yang berubah menghasilkan pilihan yang lebih sehat.

