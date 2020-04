Cessons de nous inquiéter : les jeux vidéo sont bénéfiques en période de confinement

La situation de confinement qui découle de l’épidémie Covid-19 a des effets étonnants. Les jeux vidéo et l’internet, dont l’utilisation excessive ou prolongée suscite depuis les cinq dernières années des débats passionnés, sont aujourd’hui appelés à la rescousse pour aider à l’équilibre mental des gens confinés, indépendamment de leur âge.

La pratique des jeux vidéo est liée à des éléments positifs dans au moins quatre aspects : ils facilitent l’expression de soi, ils nourrissent le bien-être émotionnel, ils renforcent les relations sociales et ils améliorent certaines fonctions cognitives. Des études ont documenté l’effet bénéfique que certains types de jeux (comme le jeu de tir à la première personne (First Person Shooter) pouvaient avoir sur la mémoire spatiale, l’attention et la vigilance. Même si les recherches sur le jeu problématique ont établi des effets négatifs sur la santé mentale, il n’en reste pas moins que dans un contexte où l’exposition au jeu et aux écrans est contrôlée, il se révèle très utile.

En tant que jeune chercheur en médecine du sommeil et en épidémiologie sociale, je m’intéresse aux troubles du sommeil et à la santé mentale des populations atypiques telles que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les gens qui travaillent dans le secteur du service à la clientèle ainsi que celles ayant un comportement problématique avec les jeux vidéo ou l’utilisation d’internet. Mon collègue Yann Leroux est docteur en psychologie. Il travaille sur la médiation numérique et plus particulièrement sur l’utilisation des jeux vidéo comme médiateur psychothérapeutique.

Nos travaux et expertises nous amènent à plusieurs constats.

Read more: Les jeunes Africains aussi sont accros aux jeux vidéos, mais l'enjeu reste sous le radar

Un outil anti stress

Le jeu vidéo est d’abord et avant tout un formidable anti-stress. Que ce soit avec une console de jeu telle que la Nintendo Wii ou un téléphone intelligent, il est facile (en jouant !) d’oublier une situation de stress telle que celle vécue par ce confinement.

Les jeux sont donc utiles pour combattre l’anxiété chez l’adulte et éviter qu’elle se développe chez l’enfant. En offrant au joueur la possibilité de modifier son environnement ou son personnage de jeu, comme c’est le cas dans des jeux vidéo de style MMORPG (par exemple World of Warcraft), ils encouragent l’expression de soi et et la réinvention de soi.

Il a aussi été documenté que le jeu vidéo contribue au bien-être émotionnel de la famille en favorisant des activités resserrant les liens entre les membres d’une même communauté (incluant les parents, les amis et les enfants). Souvent issus de générations différentes, tous se réunissent et socialisent par le biais du jeu vidéo.

Un outil éducatif

Les jeux vidéos sont utilisés depuis presque une décennie pour l’enseignement des matières telles que l’histoire, l’art ou simplement l’alphabet ou les mathématiques aux enfants.

Read more: Minecraft peut aider à apprendre et à résoudre des problèmes - oui, oui à l'école!

Leur utilité dans ce domaine est sans équivoque et leur popularité est en croissance chez les enseignants. Ainsi, alors que la planète est confinée à domicile, plusieurs parents s’appuient sur des jeux pour éduquer, distraire et détendre leurs enfants.

Shutterstock

Quoique certains en pensent, les jeux vidéo peuvent être un bon moyen de faire respecter le confinement et les gestes barrières. Il n’est donc pas étonnant que leurs ventes explosent depuis quelques semaines et que l’initiative #PlayApartTogether lancée par les grands fabricants de jeux vidéo pour encourager les gens à se divertir et à pratiquer la distanciation sociale, ait reçu le soutien de l’Organisation mondiale de la santé.

Un outil d’activité physique

Dans la dernière décennie, l’industrie des jeux vidéo a élargi son bassin de clientèle en rajoutant au divertissement des plus jeunes des activités ludiques conçues pour un public plus mature. Les exergames (néologisme composé des termes « exercise » et « game ») désignent les jeux vidéo combinant à la fois une stimulation cognitive et une dépense énergétique physique, contrairement aux jeux traditionnels qui sont moins actifs et conditionnent le joueur à une activité sédentaire.

Shutterstock

Des consoles telles que la Wii permettent cette nouvelle pratique à travers des jeux vidéo familiaux qui sont devenus populaires tels que Wii dance ou Wii sport.

Ces jeux vidéo participent à la bonne santé physique et mentale de la population en générale et des ainés en particulier. Ils augmentent significativement la dépense énergétique et l’activité cardio-respiratoire durant les séances de jeu. Ils contribuent ainsi à garder une bonne condition physique sans le caractère contraignant souvent associé à l'activité physique pratiquée dans les centres d'entraînement.

Étant donné que le confinement limite les mouvements et contribue à la dégradation progressive de l'état physique (et même l'autonomie) des groupes particuliers de la population comme les ainés par exemple, le jeu vidéo est sans aucun doute un des moyens les plus surs de garder une activité physique minimale.

Ainsi, malgré les débats sur les effets négatifs potentiels de l’utilisation excessive et problématique des nouvelles technologies, il faut aussi en mentionner les avantages et les bénéfices. Tout le monde peut en profiter si les appréhensions sont contrôlées et si chacun se fait sa propre idée, par exemple en jouant quelques fois… à un jeu vidéo !