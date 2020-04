Cómo ceder datos para luchar contra la COVID-19 sin perder privacidad

Disclosure statement

José Parra-Moyano es consejero de la empresa de consultoría tecnológica Enzyme Advising Group, Research Fellow del Blockchain Center del University College de Londres y miembro de la comunidad Global Shapers del World Economic Forum.

Eduardo Moyano Estrada es analista político y experto en temas de sociología rural y agraria.

Michel Avital does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.