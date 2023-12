Cómo regalar el videojuego adecuado según gustos, edades y objetivos

Disclosure statement

Francisco J. Sanmartín recibe fondos de la Universidad de Córdoba (UCO), como Personal Investigador en Formación (PIF) adscrito al Plan Propio de Investigación 2021.

Juan Antonio Moriana Elvira and Judith Velasco Rodríguez do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.