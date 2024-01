Compuestos obesógenos: no solo nos engorda lo que comemos

Disclosure statement

Bruno Ramos Molina recibe fondos del Instituto de Salud Carlos III y de la Fundación Séneca

María Ángeles Núñez Sánchez es beneficiaria de una ayuda postdoctoral financiada por Roche en el programa "Stop Fuga de Cerebros" y de un proyecto financiado por la Fundación Séneca en el programa Jóvenes Líderes en Investigación (Ref. 22080/JLI/22).

Antonio J. Ruiz Alcaraz, Maria Suárez Cortés, María Antonia Martínez Sánchez, and Virginia Esperanza Fernández-Ruiz do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.