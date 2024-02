Consumir demasiados alimentos ultraprocesados puede reducir la calidad del esperma

Disclosure statement

Jordi Salas-Salvadó es miembro de del Comité científico de del International Nut and Dried Fruit Foundation y su institución ha recibido becas y fondos para la investigación sobre la importancia que tienen los frutos secos y las frutas desecadas para la salud

Albert Salas Huetos, Cristina Valle Hita, and Nancy Babio do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.