¿Controlar o dejar en paz? Por qué no todas las especies introducidas son iguales

Disclosure statement

Miguel Clavero Pineda es investigador principal del proyecto CRAYMAP (PID2020-120026RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el cuál se enmarca este trabajo

Francisco J. Oficialdegui es parte del equipo del proyecto CRAYMAP (PID2020-120026RB-I00).

Josie South es parte del equipo del proyecto CRAYMAP (PID2020-120026RB-I00 .

Franck Courchamp does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.