COP28: la salud está por fin en la agenda climática, pero aún queda mucho por hacer

Disclosure statement

Kathryn Bowen ha recibido financiación para investigación sobre clima y salud, asesoramiento político y asistencia técnica del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Asiático de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, USAID, el Ministerio de Desarrollo alemán, la Unión Europea, Future Earth, la ciudad de Melbourne y el Departamento de Salud de Victoria. Está afiliada a la Alianza Australiana para el Clima y la Salud como miembro del Consejo Asesor y forma parte del Comité Científico del Programa Científico Mundial de Adaptación.

Annabelle Workman recibió una beca Strategic Australian Postgraduate Award del Gobierno australiano para completar su doctorado. Está afiliada a la Alianza Clima y Salud.

Arthur Wyns es asesor sobre cambio climático de la Organización Mundial de la Salud y asesor sobre clima y salud de la COP28.

Rebecca Patrick ha recibido anteriormente financiación del gobierno estatal y de organizaciones sin ánimo de lucro. Ha sido miembro de la Junta Directiva y Presidenta de la Alianza Australiana para el Clima y la Salud.

Sophie Robinson does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.