Coronavirus : pourquoi fermer les marchés aux animaux en Chine serait une très mauvaise idée

Disclosure statement

Christos Lynteris est financé par le Wellcome Trust et a reçu des fonds du Conseil européen de la recherche, de la Brocher Foundation, du Russell Trust, du National Endowment for the Humanities, du Carnegie Trust for the Universities of Scotland, du Cambridge Humanities Research Grant Scheme de l'université de Cambridge, de la Rockefeller Foundation, du Roddan Trust et du Ladislav Holy Memorial Trust. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Frédéric Keck a reçu des financements du Fonds Axa pour la recherche pour ses travaux sur les zoonoses. (https://www.axa-research.org/fr/news/anthropologie-des-zoonoses).

Lyle Fearnley does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.