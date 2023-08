Devrait-on former des amitiés au travail ? Voici ce que dit la science

Lors de mes jeunes années, je ne réfléchissais pas particulièrement à l’importance d’apprécier les gens avec qui je travaillais. À cette époque, j’étais serveur dans un restaurant familial à Toronto et être ami avec mes collègues allait de soi.

Cependant, lorsque je suis devenu professeur d’université et formateur, j’ai réalisé l’importance des relations en milieu de travail. Je sais aujourd’hui que ces relations fonctionnent nettement mieux lorsque les gens s’entendent bien.

Ces résultats vont à l’encontre d’un sentiment que j’ai remarqué au cours de mes plus de 20 ans de travail auprès des employés : l’idée qu’il ne soit pas nécessaire de former des amitiés avec ses collègues. Si ce point de vue est compréhensible, il n’est pas pertinent, surtout lorsqu’il s’agit de travailler avec des personnes avec lesquelles on ne s’entend guère.

Les types d’amitié en milieu de travail

Environ 30 pourcent des personnes en Amérique du Nord affirment avoir un ou une meilleure ami au travail. Les autres disent avoir des amitiés régulières en milieu de travail.

Il est utile de faire la différence entre les différents types de relations amicales, car elles n’offrent pas toutes les mêmes bénéfices. En précisant les diverses formes d’amitié et en comprenant les avantages de chacune d’entre elles, on peut prendre des décisions éclairées quant au choix d’investir dans des relations spécifiques.

En m’appuyant sur des recherches antérieures en psychologie concernant les différents types d’amitiés en milieu de travail, ainsi que sur mon expérience auprès de milliers de cadres et de gestionnaires, j’ai établi quatre catégories d’amitiés en milieu de travail.

1. Le ou la meilleure ami en milieu de travail. Il s’agit d’une amitié très étroite avec une personne, caractérisée par le partage d’informations personnelles et de confidences. Les meilleurs amis au travail se tiennent mutuellement en haute estime, se font confiance et font preuve d’honnêteté.

2. Amis proches en milieu de travail Il s’agit d’amitiés proches, mais pas tout à fait au niveau de la meilleure amitié. La plupart des personnes engagées dans ces relations souhaitent rester de bons amis, même si l’une d’entre elles quitte son emploi.

3. Ami en milieu de travail. Cette relation amicale présente certaines des mêmes caractéristiques que la précédente, mais il est moins probable qu’elle perdure au-delà du travail. En outre, les confidences sont généralement moins nombreuses. En d’autres termes, il s’agit d’un copinage de travail — le genre de personne avec qui on dîne ou on prend un café.

4. Connaissance en milieu de travail. Il s’agit d’une personne qu’on voit souvent au travail, mais avec laquelle on se contente d’échanger des sourires ou de brèves plaisanteries.

Les bénéfices des relations en milieu de travail

Les amitiés au travail favorisent l’innovation, un sentiment de sécurité psychologique et de la compassion. Lorsque les gestionnaires concilient leadership et amitié avec leurs subalternes, ils et elles encouragent la vulnérabilité, l’adaptabilité et l’humilité, choses qui sont nécessaires dans les environnements professionnels d’aujourd’hui.

Elton Mayo, l’un des fondateurs de la théorie de l’organisation moderne, a reconnu que les possibilités de liens socio-émotionnels au travail étaient cruciales pour les performances.

Cependant, le simple fait de partager des informations avec une autre personne n’offre pas ces possibilités. Effectivement, il semblerait qu’un échange émotionnel soit nécessaire. Ce dernier nécessite d’exprimer ouvertement ses sentiments et ses préoccupations, ce qui n’est pas le cas lors d’un simple échange d’informations.

En raison de ces échanges émotionnels, les amitiés entre collègues de travail peuvent être difficiles. Elles nécessitent un investissement en temps important, ainsi que de la confiance et des confidences, choses qui peuvent être intimidantes pour plusieurs.

Quelles relations en valent la peine ?

Depuis le début de la pandémie, il est devenu encore plus important pour les gens de se faire des amis au travail et de les garder. Le télétravail et le mode de travail hybride étant de plus en plus répandus, les amitiés au travail ont pris une importance cruciale en apportant un soutien social et émotionnel essentiel.

La relation de meilleure amitié en milieu de travail est la plus bénéfique de celles précédemment listées, car elle offre le plus d’occasions d’échanges émotionnels entre collègues. Ces avantages comprennent l’augmentation du bonheur, de la productivité et de la motivation des gens au travail.

Mais les relations très étroites sont difficiles et épuisantes à entretenir, ce qui signifie que ces types de relations sont généralement plus rares que les autres.

(Shutterstock)

Les relations amicales et amicales proches en milieu de travail sont les plus susceptibles d’apporter des avantages sans être trop épuisantes sur le plan émotionnel, ou difficiles à entretenir. Toutefois, il est important de noter que les relations amicales proches sont confrontées aux mêmes problèmes que le fait d’avoir une meilleure amitié au travail, soit d’avoir un risque plus élevé de voir les conflits personnels se répercuter sur le travail.

Les simples connaissances en milieu de travail est le seul type de relation qui n’offre aucun avantage. Ainsi, si on veut tirer le meilleur parti de son milieu de travail, le mieux est d’essayer de créer des amitiés.

L’aigreur n’est pas payante

Mais que faire si on travaille avec des gens qu’on ne supporte pas ? Plutôt que de se contenter de sourire et de supporter leur présence, on peut tenter de prendre de la distance, sans toutefois sacrifier sa capacité de travailler.

Le fait d’être inamical ou aigre — que ce soit parce qu’il est trop difficile de nouer des amitiés, ou bien parce qu’on évite une personne en particulier — peut rendre le travail moins agréable et moins engageant.

Les gens moins engagés dans leur travail y trouvent moins de sens et ont moins de possibilités de progression. Le manque de convivialité peut également entraîner des niveaux plus élevés de solitude et d’isolement.

Une nouvelle perspective

L’une des stratégies pour maintenir une relation amicale avec un ou une collègue peu apprécié consiste à utiliser un procédé de recadrage positif afin d’adapter votre façon de penser et d’interpréter le comportement de cette personne.

L’utilisation de métaphores pour changer de point de vue peut être un moyen utile d’y parvenir. Une métaphore particulièrement utile consiste à comparer votre collègue à un livre. Lorsque vous lisez un livre, même s’il est agréable, il peut y avoir des parties que vous n’aimez pas et que vous négligez. Cependant, vous ne rejetez jamais le livre dans son intégralité.

Appliquer cette métaphore aux collègues peut vous aider à mettre en valeur les aspects d’une personne que vous appréciez. Il est important de reconnaître que personne n’est parfait, et ce, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle.

Même s’il y aura toujours des collègues que vous aimerez moins, il peut être encourageant de savoir qu’avec un peu de perspective, vous pouvez contribuer à créer un meilleur milieu de travail pour vous-même et pour ceux et celles qui vous entourent.