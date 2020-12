Penny Gurstein a reçu un financement du Peter Wall Institute for Advanced Studies et de la BC Real Estate Foundation pour cette recherche. Elle reçoit un financement du CRSH.

Carolyn Whitzman a reçu un financement du Peter Wall Institute for Advanced Studies et de la BC Real Estate Foundation pour cette recherche.

Partners

University of British Columbia provides funding as a founding partner of The Conversation CA.

University of British Columbia and University of Ottawa provide funding as members of The Conversation CA-FR.

University of Ottawa provides funding as a member of The Conversation CA.

View all partners