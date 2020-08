Dossier : Graphiquement vôtre

Retour en cartes et graphiques de l'actualité internationale, la crise sanitaire et les avancées majeures en France. Saviez-vous que les « bébés éprouvettes » sont en constante augmentation depuis Amandine, la première, en 1982 ? La crise mortelle des opiacées est aussi l'une des principales cause de la hausse de mortalité aux États-Unis. En Chine, la politique de l'enfant unique a engendré un énorme déséquilibre femmes-hommes qui se résulte par toute une génération d'hommes célibataires.

Le monde en chiffres : plusieurs facteurs contribuent à une hausse inquiétante de la mortalité aux États-Unis

La crise du Covid-19 a accentué la mortalité des overdoses par opioïdes. Retour en carte.

John Moore/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

Le déséquilibre numérique entre les sexes en Chine résulte d’une surmortalité féminine ancienne et, à partir des années 1980, de la sélection prénatale du sexe favorisant les garçons.

Dernier en date des départements français (2011), Mayotte est de loin le plus jeune, celui dont la croissance démographique est la plus vive, et qui abrite la plus forte part de population étrangère.

En moyenne, au sein d’une classe à l’école, on s’attend à avoir un enfant conçu par PMA.