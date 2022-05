Dua kunci sukses dongkrak mobil listrik: perbanyak stasiun isi baterai dan pengguna kasih banyak insentif

Disclosure statement

Zulfika Satria Kusharsanto menerima pembiayaan dari BRIN dalam kegiatan Kajian Teknoekonomi dan Riset Pasar Charging Station KBLBB pada tahun 2021

Agus Sucipto does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.