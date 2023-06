El tabú de la mujer jugadora

Disclosure statement

Laura Macía Guerrero desarrolla una investigación sobre el trastorno de juego en mujeres que recibe fondos del Plan Nacional sobre Drogas (Ref: 2020I007). La autora también recibe fondos del Ministerio de Universidades para el desarrollo de la tesis doctoral en materia de género y adicciones comportamentales (FPU20/03045).

Ana Isabel Estévez Gutiérrez does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.