Entre dos y tres adultos de cada diez sufren hígado graso: ¿cómo podemos prevenirlo?

Disclosure statement

Margalida Monserrat Mesquida, Investigadora postdoctoral del grupo de Investigación en Nutrición Comunitária y Estrés Oxidatiu, Universitat de les Illes Balears - IUNICS, IDISBA & CIBEROBN, Palma de Mallorca, España.

Josep A. Tur es Profesora de Fisiología de la Universidad de las Islas Baleares. Recibe fondos para realizar actividades de investigación de Programas de investigación del Gobierno de España, Programas de investigación de la Unión Europea y de Programas de investigación aplicada. Estos fondos nunca suponen financiación particular.

Josep A. Tur es Catedrático de Fisiología de la Universidad de las Islas Baleares y Jefe de Grupo de CIBEROBN (ISCIII). Recibe fondos para realizar actividades de investigación de Programas de investigación del Gobierno de España, Programas de investigación de la Unión Europea y de Programas de investigación aplicada. Estos fondos nunca suponen financiación particular.

Antoni Sureda Gomila does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.