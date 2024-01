Estamos perdendo espécies de tetrápodes em um ritmo mais rápido do que estamos redescobrindo-as

As espécies perdidas são aquelas que não foram observadas na natureza por mais de dez anos, apesar das buscas para encontrá-las. As espécies perdidas de tetrápodes (animais vertebrados com quatro membros, incluindo anfíbios, pássaros, mamíferos e répteis) são um fenômeno global - existem mais de 800 delas e estão amplamente distribuídas em todo o mundo.

Nossa pesquisa, publicada essa semana revista Global Change Biology, tenta determinar por que certas espécies de tetrápodes são redescobertas, mas outras não. Ela também revela que o número de espécies perdidas de tetrápodes está aumentando a cada década. Isso significa que, apesar de muitas pesquisas, estamos perdendo espécies de tetrápodes em um ritmo mais rápido do que as estamos redescobrindo. Em particular, as taxas de redescoberta de espécies perdidas de anfíbios, aves e mamíferos diminuíram nos últimos anos, enquanto as taxas de perda de espécies de répteis aumentaram.

Isso não é uma boa notícia. As espécies geralmente se perdem porque suas populações diminuíram para um tamanho muito pequeno devido a ameaças humanas, como caça e poluição. Consequentemente, muitas espécies perdidas correm o risco de serem extintas (de fato, algumas provavelmente já estão extintas). Entretanto, é difícil proteger as espécies perdidas da extinção porque não sabemos onde elas estão.

Redescobertas levam a ações de conservação

Em 2018, pesquisadores na Colômbia procuraram com sucesso o pintassilgo de Antioquia (Atlapetes blancae), uma espécie de ave não registrada desde 1971. Essa redescoberta levou ao estabelecimento de uma reserva para proteger a população remanescente de galinhola, que é pequena e está ameaçada pela perda de habitat causada pela expansão agrícola e pelas mudanças climáticas.

Victor Manuel Arboleda/iNaturalist

O dragão sem orelhas das pastagens de Victoria (Tympanocryptis pinguicolla) foi redescoberto na Austrália no ano passado. Ele não era registrado há 54 anos e presumia-se que estava extinto, devido à perda de seu habitat de pastagem e à predação por espécies exóticas invasoras, incluindo gatos selvagens. Sua redescoberta resultou em financiamento do governo para testar novas técnicas de pesquisa para encontrar outras populações da espécie, um programa de reprodução e a preparação de um plano de recuperação da espécie.

Assim, as redescobertas são importantes: elas fornecem evidências da existência contínua de espécies altamente ameaçadas, o que leva ao financiamento de ações de conservação. Os resultados do nosso estudo podem ajudar a priorizar as buscas por espécies perdidas. Na imagem abaixo, mapeamos sua distribuição global, identificando regiões com muitas espécies perdidas e poucas redescobertas.

Thomas Evans, Global Change Biology, 2024

Que fatores influenciam a redescoberta?

Infelizmente, muitas buscas para encontrar espécies perdidas não são bem-sucedidas. Em 1993, buscas em Gana e na Costa do Marfim durante sete anos não conseguiram redescobrir um primata perdido, o colobo vermelho da senhorita Waldron (Piliocolobus waldronae). A equipe de pesquisa concluiu que esse macaco barulhento e vistoso, sem registros desde 1978, pode estar extinto. Seu desaparecimento foi causado pela caça e pela destruição de seu habitat florestal. Outras buscas em 2005, 2006 e 2019 também não foram bem-sucedidas, embora em 2008 tenham sido ouvidos chamados que possivelmente seriam dessa espécie.

Em 2010, as buscas pelo sapo bicudo da Mesopotâmia (Rhinella rostrata), não registrado na Colômbia desde 1914, não foram bem-sucedidas (mas levaram à descoberta de três novas espécies de anfíbios). A busca do ano passado pelo periquito Sinú (Pyrrhura subandina), não registrado na Colômbia desde 1949, também não foi bem-sucedida. No entanto, a equipe do projeto identificou a presença de dez outras espécies de papagaios na área de pesquisa e grandes extensões de habitat adequado, o que dá esperança de que o periquito Sinú continue a existir.

Grigory Heaton/iNaturalist

Então, por que algumas espécies são redescobertas e outras continuam perdidas? Existem fatores específicos que influenciam a redescoberta? Nosso objetivo foi responder a essas perguntas em nosso estudo, a fim de melhorar nossa capacidade de distinguir entre os tipos de espécies perdidas que podemos redescobrir e aqueles que não podemos, porque estão extintos.

Nossa equipe de projeto era composta por membros da organização Re:wild, que tem liderado os esforços de busca de espécies perdidas desde 2017, juntamente com especialistas em espécies da Comissão de Sobrevivência de Espécies (SSC) da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Compilamos um banco de dados de 856 espécies de tetrápodes perdidas e 424 redescobertas (anfíbios, aves, mamíferos e répteis). Em seguida, propusemos três hipóteses amplas sobre os fatores que podem influenciar a redescoberta: as características (i) das espécies de tetrápodes e (ii) do ambiente influenciam a redescoberta e (iii) as atividades humanas influenciam a redescoberta.

Por exemplo, a massa corporal (uma característica da espécie) pode influenciar positivamente a redescoberta, pois espécies perdidas maiores devem ser mais fáceis de encontrar. As espécies perdidas que ocupam florestas densas (uma característica do ambiente) podem não ser redescobertas, pois é difícil procurá-las. As espécies perdidas afetadas por ameaças associadas a atividades humanas (por exemplo, espécies exóticas invasoras, que estão sendo espalhadas para novos locais pelo comércio global) podem não ser redescobertas, pois podem estar extintas.

Com base nessas hipóteses, coletamos dados sobre uma série de variáveis associadas a cada espécie perdida e redescoberta (por exemplo, sua massa corporal), que depois analisamos quanto à sua influência na redescoberta. Difícil de encontrar + negligenciada = redescoberta Pelo lado positivo, nossos resultados sugerem que, embora muitas espécies perdidas sejam difíceis de encontrar, com algum esforço e o uso de novas técnicas, é provável que sejam redescobertas. Essas espécies incluem aquelas que são muito pequenas (incluindo muitas espécies perdidas de répteis), aquelas que vivem no subsolo, aquelas que são noturnas e aquelas que vivem em áreas difíceis de serem pesquisadas.

De fato, desde a conclusão de nosso estudo, a toupeira dourada de De Winton (Cryptochloris wintoni) foi redescoberta na África do Sul. Essa espécie não era registrada na natureza desde 1937. Ela vive no subsolo a maior parte do tempo, portanto, as buscas foram realizadas usando técnicas que incluíam DNA ambiental e imagens térmicas.

Nossos resultados também sugerem que algumas espécies são negligenciadas pelos cientistas da conservação, principalmente aquelas que não são consideradas carismáticas, como répteis, espécies pequenas e roedores. As buscas por essas espécies também podem ser recompensadas com sucesso. O camaleão de Voeltzkow (Furcifer voeltzkowi), uma espécie de réptil pequeno, foi redescoberto em Madagascar em 2018.

State of Queensland/Wikimedia

Perdidas ou extintas?

Infelizmente, nossos resultados também sugerem que algumas espécies perdidas provavelmente não serão encontradas, não importa o quanto procuremos, porque estão extintas. Por exemplo, as espécies de mamíferos perdidas remanescentes são, em média, três vezes maiores do que as espécies de mamíferos redescobertas. Algumas dessas espécies grandes, carismáticas e chamativas já deveriam ter sido redescobertas.

Além disso, um terço das espécies de mamíferos perdidas restantes são endêmicas de ilhas, onde as espécies de tetrápodes são particularmente vulneráveis à extinção. O melomys de Bramble Cay (Melomys rubicola), que já foi considerado uma espécie perdida, foi recentemente declarado extinto pelo governo australiano. Ele ocupava uma pequena ilha que foi amplamente pesquisada - se ainda existisse, já deveria ter sido redescoberto.

As espécies de aves perdidas estão, em média, desaparecidas há mais tempo do que as redescobertas (28% estão desaparecidas há mais de 100 anos), e muitas foram procuradas em várias ocasiões - talvez algumas dessas espécies também já devessem ter sido redescobertas.

No entanto, ocorrem redescobertas inesperadas de espécies há muito perdidas, como o pica-pau de Cebu (Dicaeum quadricolor), portanto, não devemos perder a esperança e, definitivamente, devemos continuar procurando. No entanto, algumas buscas estão sendo realizadas para espécies há muito perdidas que são consideradas extintas, como o thylacine (Thylacinus cynocephalus). Talvez os recursos limitados disponíveis para a conservação da biodiversidade fossem mais bem utilizados na busca de espécies perdidas que provavelmente ainda existem.

Tim Lindken, ex-aluno de mestrado do autor, contribuiu para a redação deste artigo.