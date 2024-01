Une nouvelle recherche fait le point sur l’extinction des espèces animales… et leur redécouverte

Nous sommes actuellement confrontés à une extinction de masse des espèces. En marge de ce phénomène, certaines espèces sont dites « perdues », ce sont celles qui n’ont pas été observées dans la nature depuis plus de dix ans, malgré les recherches effectuées pour les retrouver. Les espèces perdues de tétrapodes (animaux vertébrés à quatre membres, dont les amphibiens, les oiseaux, les mammifères et les reptiles) sont un phénomène mondial : on en dénombre plus de 800.

Notre étude, publiée aujourd’hui dans la revue scientifique Global Change Biology, tente de déterminer pourquoi certaines espèces de tétrapodes sont redécouvertes et d’autres non. Elle révèle également que le nombre d’espèces de tétrapodes perdues augmente de décennie en décennie. Cela signifie que, malgré de nombreuses recherches, nous les perdons à un rythme plus rapide que nous ne les redécouvrons. En particulier, les taux de redécouverte des espèces perdues d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères ont ralenti ces dernières années, tandis que les taux de perte des espèces de reptiles ont augmenté.

En général, les espèces disparaissent parce que leurs populations ont été réduites à une taille très faible en raison de menaces humaines telles que la chasse ou la pollution. Par conséquent, de nombreuses espèces disparues sont menacées d’extinction (en fait, certaines sont probablement déjà éteintes). Cependant, il est difficile de protéger les espèces perdues de l’extinction parce que nous ne savons pas où elles se trouvent.

Les redécouvertes conduisent à des actions de conservation

En 2018, des chercheurs colombiens ont réussi à retrouver le chardonneret d’Antioquia (Atlapetes blancae), une espèce d’oiseau non répertoriée depuis 1971. Cette redécouverte a conduit à la création d’une réserve pour protéger la population restante, qui est minuscule et menacée par la perte d’habitat causée par l’expansion de l’agriculture et le changement climatique.

Victor Manuel Arboleda/iNaturalist

Le reptile Tympanocryptis pinguicolla a été redécouvert en Australie l’année dernière. Il n’avait pas été enregistré depuis 54 ans et était présumé éteint, en raison de la perte de son habitat de prairie et de la prédation par des espèces exotiques envahissantes, y compris les chats sauvages. Sa redécouverte a donné lieu à un financement gouvernemental pour tester de nouvelles techniques d’étude afin de trouver d’autres populations de l’espèce, ainsi qu’à un programme d’élevage et à la préparation d’un plan de rétablissement de l’espèce.

Les redécouvertes sont donc importantes : elles apportent la preuve de l’existence d’espèces très menacées, ce qui incite à financer des mesures de conservation. Les résultats de notre étude peuvent aider à hiérarchiser les recherches d’espèces disparues. Dans l’image ci-dessous, nous avons cartographié leur distribution mondiale, en identifiant les régions où il y a beaucoup d’espèces perdues et peu d’espèces redécouvertes.

Thomas Evans, Global Change Biology, 2024

Quels sont les facteurs qui influencent les redécouvertes ?

Malheureusement, de nombreuses recherches pour retrouver des espèces perdues restent infructueuses. En 1993, des recherches menées pendant sept ans au Ghana et en Côte d’Ivoire n’ont pas permis de retrouver un primate disparu, le colobe rouge de Miss Waldron (Piliocolobus waldronae). L’équipe de recherche a conclu que ce singe, non répertorié depuis 1978, pourrait bien avoir disparu. Elle serait due à la chasse et à la destruction de son habitat forestier. D’autres recherches en 2005, 2006 et 2019 ont également été infructueuses, bien que des cris susceptibles d’être ceux de cette espèce aient été entendus en 2008.

En 2010, les recherches du crapaud à bec de Mésopotamie (Rhinella rostrata), non répertorié en Colombie depuis 1914, ont été infructueuses (mais ont conduit à la découverte de trois nouvelles espèces d’amphibiens). La recherche de la perruche de Sinú (Pyrrhura subandina), non répertoriée en Colombie depuis 1949, a également été infructueuse l’année dernière. Néanmoins, l’équipe du projet a identifié la présence de dix autres espèces de perroquets dans la zone d’étude et de grandes étendues d’habitat approprié, ce qui laisse espérer que la perruche de Sinú continue d’exister.

Grigory Heaton/iNaturalist

Pourquoi certaines espèces sont-elles redécouvertes alors que d’autres restent perdues ? Existe-t-il des facteurs spécifiques qui influencent la redécouverte ? Notre étude visait à répondre à ces questions, afin d’améliorer notre capacité à distinguer les types d’espèces perdues que nous pouvons redécouvrir de celles que nous ne pouvons pas redécouvrir, parce qu’elles sont éteintes.

Notre équipe était composée de membres de l’organisation Re :wild, qui dirige les efforts de recherche des espèces perdues depuis 2017, ainsi que d’experts en espèces de la Commission de la sauvegarde des espèces de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Nous avons compilé une base de données de 856 espèces de tétrapodes perdues et de 424 espèces redécouvertes (amphibiens, oiseaux, mammifères et reptiles). Nous avons ensuite proposé trois grandes hypothèses sur les facteurs susceptibles d’influencer la redécouverte : les caractéristiques des espèces de tétrapodes et de l’environnement ainsi que les activités humaines influencent la redécouverte.

Par exemple, la masse corporelle (une caractéristique de l’espèce) peut avoir une influence positive sur la redécouverte, car les espèces perdues de grande taille devraient être plus faciles à trouver. Les espèces perdues qui occupent des forêts denses (une caractéristique de l’environnement) peuvent ne pas être redécouvertes car il est difficile de les chercher. Les espèces perdues affectées par des menaces associées aux activités humaines (par exemple, les espèces exotiques envahissantes, qui sont répandues dans de nouveaux endroits par le commerce mondial) peuvent ne pas être redécouvertes, car elles sont peut-être éteintes.

Sur la base de ces hypothèses, nous avons collecté des données sur une série de variables associées à chaque espèce perdue et redécouverte, que nous avons ensuite analysées pour déterminer leur influence sur la redécouverte.

Difficile à trouver + négligé = redécouvert

D’un autre côté, nos résultats suggèrent que même si de nombreuses espèces disparues sont difficiles à trouver, avec un peu d’effort et l’utilisation de nouvelles techniques, elles sont susceptibles d’être redécouvertes. Ces espèces comprennent celles qui sont très petites (y compris de nombreuses espèces de reptiles disparues), celles qui vivent sous terre, celles qui sont nocturnes et celles qui vivent dans des zones difficiles à étudier.

D’ailleurs, depuis la fin de notre étude, la Taupe dorée de Winton (Cryptochloris wintoni) a été redécouverte en Afrique du Sud. Cette espèce n’avait pas été observée dans la nature depuis 1937. Elle vit sous terre la plupart du temps, c’est pourquoi des recherches ont été menées à l’aide de techniques telles que l’ADN environnemental et l’imagerie thermique.

Nos résultats suggèrent également que certaines espèces sont négligées par les spécialistes de la conservation, en particulier celles qui ne sont pas considérées comme charismatiques, telles que les reptiles, les petites espèces et les rongeurs. Les recherches de ces espèces peuvent également être couronnées de succès. Le caméléon de Voeltzkow (Furcifer voeltzkowi), une petite espèce de reptile, a été redécouvert à Madagascar en 2018.

State of Queensland/Wikimedia

Perdues ou éteintes ?

Malheureusement, nos résultats suggèrent également que certaines espèces perdues ont peu de chances d’être retrouvées, quels que soient les efforts déployés, parce qu’elles sont éteintes. Par exemple, les espèces de mammifères encore perdues sont en moyenne trois fois plus grandes que les espèces de mammifères redécouvertes. Certaines de ces espèces de grande taille, charismatiques et bien visibles auraient déjà dû être redécouvertes.

En outre, un tiers des espèces de mammifères encore perdues sont endémiques des îles, où les espèces de tétrapodes sont particulièrement vulnérables à l’extinction. Le mélomys de Bramble Cay (Melomys rubicola), qui était autrefois considéré comme une espèce perdue, a récemment été déclaré éteint par le gouvernement australien. Il occupait une petite île qui a fait l’objet d’une étude approfondie. S’il existait encore, il aurait déjà dû être redécouvert.

Les espèces d’oiseaux perdues ont, en moyenne, disparu depuis plus longtemps que celles qui ont été redécouvertes (28 % ont disparu depuis plus de 100 ans), et beaucoup ont été recherchées à plusieurs reprises – peut-être que certaines de ces espèces auraient également dû être redécouvertes à ce jour.

Néanmoins, des redécouvertes inattendues d’espèces disparues depuis longtemps comme le pic de Cebu (Dicaeum quadricolor) se produisent, nous ne devrions donc pas perdre espoir et nous devrions certainement continuer à chercher. Cependant, certaines recherches sont menées pour retrouver des espèces perdues depuis longtemps et considérées comme éteintes, comme le thylacine (Thylacinus cynocephalus). Les ressources limitées disponibles pour la conservation de la biodiversité seraient peut-être mieux utilisées pour rechercher des espèces perdues susceptibles d’exister encore.

Tim Lindken, ancien étudiant en master sous la responsabilité de l’auteur, a contribué à la rédaction de cet article..