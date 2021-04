Fatwa haram tapi boleh: seperti ini proses produksi vaksin Astrazeneca sebenarnya

Disclosure statement

Indra Rudiansyah terafiliasi Jenner Institute, University of Oxford sebagai doctoral student dan anggota tim uji klinis vaksin COVID-19. Indra juga bekerja di Bio Farma Indonesia. Namun, tidak mendapat dana dari perusahaan atau organisasi manapun yang mendapat keuntungan dari artikel ini.

Carina Citra Dewi Joe terafiliasi dengan Jenner Institute, University of Oxford dan sebagai peneliti utama di dalam projek cGMP manufaktur skala besar vaksin ChAdOx-nCoV19 / AZD1222 dan pemilik paten dari proses manufaktur dari ChAdOx vaksin, namun tidak mendapat dana dari perusahaan atau organisasi manapun yang mendapat keuntungan dari artikel ini.

Rizka Maulida does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.