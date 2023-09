Feminismo financiero: hace 100 años las mujeres ya invertían en banca

Disclosure statement

Susana Martínez-Rodríguez ha recibido financiación para realizar esta investigación de: (1) "Women and Firms in Spain (1850–2015). Triangulating History, Economy and Society (FEMEM)" (RTI 2018-093884-B-I00) Plan Nacional de I +D+i MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y Fondos FEDER “A way of making Europe” https://www.um.es/femem-1850-2015/en. (2) Proyecto 21947/PI/22 financiado por el Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (Plan de Actuación 2022) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Este artículo de divulgación en The Conversation se ha realizado durante su estancia en el IDEGA-Universidad de Santiago de Compostela (curso 2023-24) con la financiación de las Ayudas para la recualificación en el sistema universitario español financiadas por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Laura Lopez-Gomez ha recibido financiación para realizar esta investigación de: (1) "Women and Firms in Spain (1850–2015). Triangulating History, Economy and Society (FEMEM)" (RTI 2018-093884-B-I00) Plan Nacional de I +D+i MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y Fondos FEDER “A way of making Europe” https://www.um.es/femem-1850-2015/en. (2) Proyecto 21947/PI/22 financiado por el Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (Plan de Actuación 2022) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.