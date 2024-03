Ficar muito tempo sentado faz mal à saúde, e exercícios não parecem ser suficientes para contrabalançar impactos

Os avanços tecnológicos das últimas décadas eliminaram a necessidade e o desejo dos seres humanos de se movimentarem. Grande parte da população mundial fica sentada por longos períodos durante o dia, seja em frente ao computador no trabalho ou em frente à TV em casa. Considerando que o corpo humano é feito para se movimentar, todo esse tempo sentado é claramente ruim para nossa saúde. Um novo estudo da Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD) confirmou esse fato - e mais um pouco.

No início do estudo, um total de 5.856 participantes do sexo feminino com idades entre 63 e 99 anos usou um monitor de atividade no quadril por sete dias. Os pesquisadores então as acompanharam por uma década, durante a qual 1.733 delas morreram.

Os pesquisadores usaram inteligência artificial para calcular, a partir do monitor de atividade, quanto tempo as participantes ficavam sentadas e, em seguida, associaram isso ao risco de morte. Os dados mostraram que as participantes que ficavam sentadas mais de 11 horas por dia tiveram um risco 57% maior de morrer durante o período do estudo do que aquelas que ficavam sentadas menos de nove horas e meia por dia.

Mas o exercício regular pode contrabalançar os impactos na saúde de ficar sentado tempo demais, certo? De acordo com o estudo da UCSD, não. O risco de morte precoce permaneceu mesmo com quantidades maiores de exercícios moderados a intensos. Um estudo de 2019 também constatou que mais exercícios não anularam o maior risco de doenças como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e derrame que surge quando se fica muito tempo sentado.

imtmphoto/Alamy Stock Photo

Entretanto, um estudo na Austrália descobriu que dar entre 9 mil e 10,5 mil passos por dia reduziu o risco de morte prematura, mesmo em pessoas que ficavam muito tempo sentadas.

Os resultados contraditórios podem ser explicados pelo fato de os monitores de atividade serem usados no quadril no estudo da UCSD e no pulso no estudo australiano, o que pode levar a estimativas diferentes do tempo sentado.

O estudo australiano também não utilizou nenhum software especial nos dados do monitor de atividade para determinar quando os participantes estavam sentados ou em pé, o que significa que a posição em pé poderia ter sido incorretamente identificada como sentada. Por exemplo, se um participante ficasse parado por meia hora, isso seria considerado como meia hora sentado. Isso pode significar que o estudo australiano superestimou o tempo que os participantes passaram sentados.

A evidência do estudo da UCSD parece ser melhor, destacando a necessidade de se sentar menos. As diretrizes atuais da Organização Mundial da Saúde (OMS) apoiam essa atitude, recomendando que os adultos limitem o tempo e interrompam os longos períodos em que ficam sentados.

Quanto tempo sentado é demais?

Então, quanto tempo sentado é demais? O estudo da UCSD indica 11 horas por dia. Outras pesquisas dizem que apenas sete horas por dia pode ser demais. Também há muitas pesquisas que mostram que você não deve ficar sentado por mais de 30 minutos de uma só vez, pois isso pode aumentar os níveis de açúcar no sangue e a pressão arterial.

Então, o que você pode fazer para evitar ficar sentado por longos períodos?

Uma mesa que permite trabalhar em pé pode ajudar se você trabalha em um escritório. Ou você pode se levantar e se movimentar entre as tarefas que está fazendo, ou durante uma ligação. Em casa, você pode se levantar durante os intervalos de anúncios na TV ou enquanto a chaleira estiver fervendo. Alguns dispositivos inteligentes e vestíveis também avisam se você ficou sentado por muito tempo.

Mas e se você não conseguir ficar em pé ou andar? Um estudo de 2020 descobriu que pequenas explosões de exercícios com os braços (por exemplo, dois minutos a cada 20 minutos) reduziram os níveis de açúcar no sangue em usuários de cadeira de rodas. Desde que você esteja fazendo algo que signifique que não está parado, há benefícios para a saúde.