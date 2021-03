Fraude au président : comment les entreprises tombent dans le piège linguistique des escrocs

Comme nous l’expliquions dans un article précédent, la fraude au président touche de plus en plus d’entreprises. Après une recrudescence liée à la baisse de la vigilance dans les services comptables, à la routine et à l’excès de confiance envers les outils informatiques et les procédures, l’escroquerie a été favorisée par la pandémie de Covid-19, la digitalisation des échanges facilitant ce type de fraude à distance.

On peut donc oser le néologisme « coronafraude » pour évoquer ce phénomène de plus en plus présent. Le Bureau canadien du crédit avait d’ailleurs évoqué en ces termes, dès mars 2020, ce risque de « pandémie de fraude à venir ». Selon le FBI, 26 milliards de dollars ont été extorqués aux entreprises depuis 2013 dans le monde.

La fraude au président représente plus de 200 millions de pertes chaque année en France. Un pic jamais vu a été touché en février 2021. L’un des records a même été atteint avec pour victime une société d’expertise comptable, censée maîtriser toutes les procédures de prévention et de contrôle, présentant une perte de 14,7 millions d’euros !

La procédure déployée est toujours la même : les escrocs récoltent des données sur l’entreprise grâce à Internet, l’un d’eux se fait passer pour le patron et contacte directement le comptable en charge des virements. Les fraudeurs exercent plusieurs relances jusqu’à ce que le transfert d’argent soit effectif.

Dans ce contexte, nous avons mené une analyse sémiologique de corpus audio (enregistrements téléphoniques) et écrits (échanges mails initiés par les fraudeurs), portée successivement sur l’analyse d’éléments linguistiques (par exemple : sémantique, syntaxe, morphostylistique.), conversationnels (positionnements hiérarchiques, dynamiques interactionnelles), émotionnels (tonicité de la voix, rhétorique) et stratégiques (techniques de persuasion et manipulation).

L’objectif d’une telle analyse était de tester l’hypothèse selon laquelle il existerait des similitudes dans les schémas de manipulation, ou encore des structures sous-jacentes communes aux différentes interactions entre les fraudeurs et leurs victimes.

Les fraudeurs sont-ils repérables à travers des marqueurs linguistiques particuliers ? Quelles stratégies sont les plus efficaces ? Comment parviennent-ils à « faire faire » leur programme ? Voici les questions auxquelles nous avons voulu répondre.

Tournures complexes et discours incarné

D’un point de vue linguistique, c’est-à-dire de ce qui est visible à travers des marqueurs spécifiques, on se rend compte que le fraudeur est celui qui utilise davantage de « mots pleins », c’est-à-dire ceux chargés d’une fonction sémantique (mots dont la charge sémantique est forte, soit les noms communs autour desquels s’organise le sens de la phrase).

À l’inverse, les « mots vides » (ou « outils grammaticaux ») sont davantage utilisés par la victime. Il s’agit ici des mots dont la charge sémantique est faible, soit de tous sauf des noms communs, adjectifs et verbes. On retrouve dans cette catégorie : les déterminants, pronoms, adverbes, conjonctions… À noter que la stylométrie s’intéresse particulièrement à l’agencement des mots outils, signature « verbale » inconsciente du discours.

Aussi, le fraudeur est le plus « bavard » (logorrhée) et ses mots sont davantage chargés de signification : une première manière de se positionner hiérarchiquement par rapport à l’autre comme le « guide » de la conversation, voire comme « sachant ».

Plus spécifiquement, le lexique s’organise principalement autour de trois fonctions du langage :

la fonction référentielle , qui renvoie aux notions de « paiement », « compte », « comptabilité/document », « dossier », « papier »

la fonction phatique , qui renvoie aux notions de « garder le contact », « garder un fil d’échange », avoir les « coordonnées »

la fonction métalinguistique structurée, qui recoupe des notions comme la « confidentialité » et « l’importance » (« c’est extrêmement important », « c’est de la plus haute importance », « il en va de la survie de l’entreprise »).

D’un point de vue syntaxique et stylistique, on observe une différence selon le canal de communication utilisé. À l’oral, les fraudeurs enrobent leurs propos : l’espacement entre le sujet et l’objet est important, le conditionnel est préféré à l’usage de l’impératif, les tournures de phrases sont complexes (subordonnées, tournures alambiquées, etc.) et le discours est incarné (beaucoup de pronoms personnels liés à l’échange conversationnels je/vous).

Inversement, à l’écrit, les références extralinguistiques et statutaires sont beaucoup plus nombreuses (appel aux autorités comme l’avocat ou l’Autorité des marchés financiers), le ton y est beaucoup plus directif (les impératifs sont nombreux et les conditionnels peu présents). Le tutoiement peut même devenir l’usage.

Le doublement des canaux de communication permet la mise en place d’une architecture manipulatrice : le bâton et la carotte, cette manière de souffler le chaud et le froid successivement.

Incorporation des codes de l’entreprise

D’un point de vue de la pragmatique et des dynamiques conversationnelles, il est à noter que le pouvoir d’influence et de persuasion des fraudeurs passe davantage par l’implicite et le non-dit. Par exemple, c’est la dimension paraverbale (timbre de la voix, intensité, débit de parole, prosodie et pauses) qui va permettre au fraudeur de déployer son « charisme ».

Comme le rappelle le chercheur Albin Wagener dans sa thèse « Le désaccord conversationnel », les exercices du pouvoir ne sont pas nécessairement perçus par les interactants. Cependant, ils sont « systématiquement présents lorsqu’un système conversationnel présente les caractéristiques d’un désaccord émergeant ». Il rappelle : « Le pouvoir, tout comme les autres éléments d’un système conversationnel, constituerait avant tout un ressenti plus ou moins fluctuant selon le contexte ».

C’est ce qui rend l’exercice d’influence du fraudeur si redoutable : il parvient à se lover dans le « entre les lignes » conversationnel pour exercer son pouvoir.

Ici les notions bourdieusiennes d’hexis et d’habitus sont utiles pour comprendre la mécanique efficiente du fraudeur. Rappelons que, selon le sociologue Pierre Bourdieu, l’habitus est une manière d’être au monde basée sur des rapports de force et d’inégalités. L’hexis est une disposition incorporée, une manière durable de se tenir, parler, marcher et donc de penser.

En définitive, les fraudeurs savent solliciter à leur guise l’imaginaire (prélinguistique) de leurs victimes. Être un employé, c’est : bien faire son travail et écouter les ordres de sa hiérarchie. Les fraudeurs le savent, et jouent sur cette incorporation des codes et normes de l’entreprise pour déployer leur ethos hiérarchique.

Tel un hypnotiseur…

Cette manière de faire est bien connue par exemple des hypnotiseurs qui usent de leur « prestige » en s’appuyant sur la cartographie mentale de leur partenaire (« pré-talk »). Dit autrement, les fraudeurs s’appuient sur des codes et des imaginaires préexistants qui sont ceux de l’entreprise, et qu’ils connaissent bien grâce au travail de recueil de données qu’ils effectuent en amont (ingénierie sociale et récolte de la data via Internet et les réseaux sociaux).

Ils sont d’autant plus efficaces que leur interlocuteur a une représentation forte et incorporée des codes hiérarchiques de l’entreprise (obéissance et volonté de bien faire son travail). Comme l’écrivait en 2016 Maurice Dhooge, senior vice-président Global Security chez Schneider Electric, « toute la vulnérabilité du salarié ciblé est là. S’il n’est pas sur ses gardes face à ce type d’attaque, une partie de lui-même voudra croire à l’histoire qui est racontée… ».

En conclusion, bien qu’il existe des signatures verbales spécifiques et visibles (liberté d’action « je vous laisse voir avec… », implication personnelle du fraudeur « je compte sur vous… »), l’analyse des corpus montre que les traces de manipulation sont implicites (de l’ordre du paraverbal, du régime d’interaction et liées à des cadres cognitifs préexistants).

Il semble donc difficile, par exemple, de pouvoir développer une intelligence artificielle qui s’appuierait uniquement sur des marqueurs visibles, explicites et verbaux. Tout comme l’hypnotiseur, le fraudeur est davantage un « surfeur » utilisant des codes incorporés, déjà présents chez son interlocuteur, plutôt qu’un « producteur » de contenu inédit.

Elodie Mielczareck, sémiologue spécialisée dans le langage verbal et non verbal, a co-écrit cet article.