Harcèlement de rue : quatre idées reçues à démystifier

Disclosure statement

Mélissa Blais a reçu des financements du fond PAFARC du Service aux collectivités de l'UQAM et du Réseau québécois en études féministes (RÉQEF).

Mélusine Dumerchat does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.