Images de science : Une galaxie sur notre langue

La langue est un organe étonnant, capable de remplir plusieurs fonctions essentielles comme la parole, la mastication ou encore le goût. C’est aussi le premier organe de notre système digestif.

Pour la prise en charge de la nourriture, la langue est recouverte de deux types de papilles : les filiformes et les gustatives. Les papilles filiformes (en bleu sur l’image) sont de petits picots orientés vers le fond de la langue qui ont pour rôle de diriger la nourriture vers la gorge. Elles sont plus ou moins recouvertes de kératine (comme les ongles et les cheveux), ce qui leur donne de la dureté et de la résistance à la chaleur, et peuvent sentir la consistance des aliments grâce à un nerf qui va jusqu’à leur extrémité.

Les papilles gustatives (les spirales sur l’image), quant à elles, sont moins nombreuses. Elles sont réparties de manière plutôt homogène à la surface de la langue, mais sont un peu plus nombreuses au milieu ainsi que vers l’avant de la langue. Ce sont des structures composées de différentes cellules dites gustatives, se regroupant en petites boules juste sous la surface de la langue et nous permettant de distinguer les différentes saveurs (sucré, salé, acidité, amertume ou umami). Contrairement au dogme qui voudrait qu’il y ait des régions de la langue pour chacune de ces saveurs, les papilles gustatives sont toutes capables de distinguer ces cinq goûts. En effet, chez la plupart des mammifères (dont l’humain), chacune de nos papilles gustatives est constituée de tous les types de cellules gustatives, et est donc en capacité de détecter aussi bien le salé que le sucré, l’amertume, l’acidité et l’umami. Ces cellules sont ensuite connectées à des nerfs qui vont relayer les signaux au cerveau, qui traitera alors l’information et le goût associé. C’est à ce moment-là que nous connaissons les saveurs de nos aliments !

Les macrophages : outils multifonctions

En raison de son emplacement, la langue est un premier contact avec l’air et la nourriture. Lorsque nous mangeons, les aliments et nos dents abîment la surface de notre langue. Il nous arrive aussi de nous mordre, ce qui peut entraîner l’apparition d’aphtes, qui sont de petites inflammations locales. Pour contrer ces infections, le corps humain met alors en place une réponse immunitaire, au cours de laquelle différents globules blancs vont venir éradiquer les pathogènes. Parmi eux, on peut trouver les macrophages, situés sous la surface (l’épithélium) de la langue ainsi que dans sa zone musculaire. Les macrophages sont des globules blancs ayant pour principale fonction de phagocyter (manger) les cellules mortes et les microbes pour éviter des inflammations causées par une surréaction immunitaire.

Enfin, la langue est un organe qui, contrairement à la peau, est capable de guérir sans avoir de cicatrices. Les macrophages pourraient également y jouer un rôle, contribuant à la cicatrisation parfaite de la langue, comme pour certaines autres muqueuses qui cicatrisent aussi sans laisser de marques.

Dans d’autres organes, les macrophages sont connus pour avoir des rôles spécifiques, comme aider au maintien du passage des signaux électriques dans le cœur ou participer aux contractions lors de la digestion dans les intestins. Dans la langue, ils pourraient être essentiels pour le maintien des différentes cellules composants les papilles gustatives, ainsi que pour le bon fonctionnement des nerfs acheminant l’information jusqu’au cerveau. Ils pourraient également avoir un rôle lors de la réparation de la surface et des muscles ainsi que la défense immunitaire lors d’une blessure de la langue.

La microscopie confocale à fluorescence (utilisée pour obtenir l’image ci-dessus) est une des nombreuses techniques utilisées pour tenter de résoudre ces mystères, et nous espérons pouvoir très prochainement apporter plus d’informations grâce à nos expériences.