Inteligencia artificial: ¿villano o héroe de los crímenes financieros?

Disclosure statement

María del Mar Camacho Miñano recibe fondos de Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del proyecto I+D con referencia PID2020-115700RB-I00. Ella es co-investigadora principal de dicho proyecto. También es miembro del Grupo de Investigación Consolidado UCM RISEFI (Riesgo en seguros, finanzas, empresas en crisis y emprendimiento/ Risk in insurance, finance, financial distress and entrepreneurship).

María Jesús Segovia Vargas recibe fondos de a través del proyecto I+D con referencia PID2020-115700RB-I00. Ella es co-investigadora principal de dicho proyecto. También es miembro del Grupo de Investigación Consolidado UCM RISEFI (Riesgo en seguros, finanzas, empresas en crisis y emprendimiento/ Risk in insurance, finance, financial distress and entrepreneurship).

José de Jesús Rocha Salazar does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.