Kemenangan ‘Oppenheimer’ hingga penampilan pribumi yang memukau: Oscar 2024 di mata 5 pakar

Seperti banyak film biografi, Oppenheimer karya Christopher Nolan, yang mendapatkan tujuh penghargaan termasuk Film Terbaik, mungkin terlihat agak konyol, seperti sebuah aksi berdandan. Kita menyaksikan bagaimana aktor-aktor terkenal seperti Robert Downey Jr. (yang memenangkan Aktor Pendukung Terbaik) dan Cillian Murphy (Aktor Terbaik) berusaha keras untuk berperan sebagai tokoh-tokoh sejarah nyata, tapi tetap tidak bisa menangkap segala halnya 100% sempurna.

Demikian pula dengan narasinya–yang menelusuri keterlibatan J. Robert Oppenheimer dalam Proyek Manhattan mengembangkan bom atom yang pada akhirnya akan menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki–berjalan dengan cara lambat seperti umumnya narasi kisah nyata.

Film genre biasanya memiliki banyak ketelitian dan kecerdasan karena mereka mengikuti formula tertentu yang mengharuskan mereka untuk sangat kreatif dengan cerita dan tampilan mereka–elemen-elemen tersebut tak tampak di sini.

Namun, Oppenheimer memenangkan Film Terbaik bukanlah sebuah kesalahan. Malah, kemenangan tersebut sangat masuk akal.

Film ini benar-benar memikat, menggunakan visual dan suara untuk menciptakan pengalaman yang intens dan memukau yang terlihat luar biasa di layar besar, terutama karena difilmkan dalam film 70mm berkualitas tinggi.

Seperti kebanyakan film Christopher Nolan, Oppenheimer sedikit berlebihan dan terlalu berusaha keras untuk tampak lebih dalam dari yang sebenarnya. Namun, sebagai sebuah refleksi hiburan tahun 1950-an–sebuah periode yang sering diidealkan dalam film dan budaya Amerika–Nolan melakukan pekerjaan hebat.

Oppenheimer bukanlah film terbaik yang dinominasikan atau film terbaik tahun 2023, tetapi ia berhasil sebagai sebuah karya sinema.

Kemenangan ini merupakan perubahan yang cukup menyegarkan: Akademi telah menjauh dari film-film yang biasanya membosankan dan didaktis, yang penuh dengan pesan dan telah mendominasi dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, mereka memilih untuk memberi penghargaan pada sebuah karya yang secara teknis dan formal tercapai dengan baik, sebuah karya yang benar-benar mempertimbangkan mediumnya dan efektif dalam menggunakannya.

–Ari Mattes

Di karpet merah: pin merah dan gaun hitam

Upacara penghargaan sering kali menjadi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan politik melalui fesyen. Di Oscar, pernyataan ini biasanya berbentuk pin atau pita. Pada 2021, banyak peserta mengenakan pita #withrefugees berwarna biru sebagai dukungan terhadap Ukraina setelah invasi Rusia.

AAP

Tahun ini, sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza, banyak artis, termasuk Billie Eilish (dalam balutan Chanel) dan Finneas O'Connell, Ava DuVernay (dalam busana Louis Vuitton), Ramy Youssef (dalam thobe hitam cantik karya Zegna), Mahershala Ali, Riz Ahmed dan Mark Ruffalo mengenakan pin merah Artists4Ceasefire.

Pernyataan lain dibuat melalui desain itu sendiri.

Bagi Lily Gladstone, penduduk asli Amerika pertama yang dinominasikan dalam kategori Aktris Terbaik, ini berarti mengenakan gaun kolom Gucci hitam cantik yang menampilkan kereta biru tengah malam dengan manik-manik menakjubkan karya seniman Pribumi Mohawk, Cree & Comanche Joe Big Mountain dari Ironhorse Quillwork.

Jordan Strauss/Invision/AP

Terlepas dari sifat politis contoh-contoh ini, Academy Awards secara konvensional merupakan acara yang agak konservatif. Tahun ini pun tak berbeda. Pilihan warna dominan untuk semua jenis kelamin adalah hitam, kilau berlimpah, dan siluetnya anggun, meski mudah ditebak.

AAP

Beberapa yang menonjol dalam lautan prediktabilitas monokrom ini adalah ansambel karya Jonathan Anderson di Loewe. Greta Lee menampilkan keanggunan sederhana dalam balutan gaun hitam putih langsung dari runway Musim Gugur 2024, Celine Song melanjutkan komitmennya pada jahitan dengan rok dan blazer yang tajam, dan Andrea Riseborough menerobos kilau yang ada dengan gaun kotak-kotak lengan panjang yang unik untuk tampil karpet merah.

AAP

Sorotan lainnya termasuk Sandra Hüller dalam balutan busana Schiaparelli kustom, dengan detail lengan bersayap tajam yang mengingatkan kita pada gaun karya Gilbert Adrian yang dikenakan sosialita Amerika Millicent Rogers tahun 1947, Emma Stone dalam balutan Louis Vuitton hijau mint dengan peplum (aksen mengembang) yang mengingatkan pada detail lengan dari kostum pemenang Desain Kostum Terbaiknya di Poor Things, dan Wim Wenders dengan pakaian Yohji Yamamoto yang sama seperti yang dia modelkan di atas catwalk Januari lalu.

– Harriette Richards

Kekuatan suara Pribumi

Dalam momen yang benar-benar bersejarah, Oscar menampilkan penampilan luar biasa dari musisi dan komposer Osage Scott George dengan Osage Tribal Singers membawakan Wahzhazhe (A Song for My People) dari Killers of the Flower Moon. Osage sendiri merupakan keturunan penduduk asli Amerika Utara yang telah bermukim di sana selama ribuan tahun.

Wahzhazhe adalah lagu untuk konsumsi publik, bukan untuk tujuan seremonial, dan dengan itu George adalah pria asli Amerika pertama yang menerima nominasi Oscar untuk lagu orisinal terbaik, meski kalah dari Billie Elish.

Oscar mengharuskan musik didaftarkan dalam bentuk tertulis. Namun, Osage umumnya tidak menyimpan musik secara tertulis—melainkan dalam memori. George mengatakan kepada Billboard bahwa butuh “tiga atau empat hari” untuk menuliskan karya tersebut dalam notasi musik.

Killers of the Flower Moon mendapatkan 10 nominasi Oscar, termasuk Aktris Terbaik untuk Piegan Blackfeet dan aktor Nez Perce Lily Gladstone yang berperan sebagai Mollie Burkhart. Gladstone adalah wanita penduduk asli Amerika pertama yang dinominasikan sebagai aktris terbaik dalam peran utama, namun sayangnya ia gagal meraih Oscar, kalah dari Emma Stone dalam Poor Things.

Komunitas adat di seluruh dunia menantikannya dengan napas tertahan–namun terlepas dari tidak adanya Oscar, semua orang sangat antusias melihatnya dinominasikan.

EPA/ALLISON DINNER

Kisah-kisah seperti Killer of the Flower Moon, tentang “pemerintahan teror” yang membunuh puluhan Osage secara brutal, perlu diceritakan agar tidak terlupakan. Tidak hanya menarik, tapi juga sudah waktunya kita melihat lebih banyak masyarakat adat mengambil peran utama dalam film. Kesuksesan Killers of the Flower Moon seharusnya membuat Hollywood memperhatikan bahwa masyarakat ingin cerita-cerita ini diceritakan.

Tanpa memenangkan banyak penghargaan di Oscar 2024, Killers of the Flower Moon menyertakan aktor-aktor penduduk asli Amerika yang luar biasa termasuk Tantoo Cardinal yang memerankan Lizzie Q, ibu dari karakter Gladstone, Mollie Burkhart, dan saudara perempuannya yang diperankan oleh Cara Jade Myers (Anna), JaNae Collins (Reta) dan Jillian Dion (Minnie).

– Bronwyn Carlson

Empat nominasi pidato paling berapi-api

“Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah.”

Da’Vine Joy Randolph memberikan pidato penerimaan pertama pada upacara Oscar tahun ini. Dianugerahi Aktris Pendukung Terbaik untuk perannya dalam The Holdovers, ia mengawalinya dengan rasa syukur kepada Tuhan.

Batasan pidato penerimaan selama 45 detik pada upacara tersebut memberikan lebih banyak peluang untuk memberikan komentar kepada pembawa acara daripada para pemenang.

Jimmy Kimmel, pembawa acara, memulai acara dengan lelucon yang memuji film Barbie atas pesan feminisme inklusifnya, yang mendapatkan tepuk tangan meriah. Mendekati akhir acara, dia mengejek Donald Trump, dan penonton yang sejalan dengannya secara politik turut tertawa. Yang lebih mengejutkan, bagian In Memoriam diawali dengan cameo dari Alexei Navalny yang melambangkan apa yang bisa dipertaruhkan polemik untuk menggerakkan kita.

Saya menghitung empat nominasi untuk pidato penerimaan yang paling berapi-api.

Cord Jefferson (Skenario Adaptasi Terbaik untuk Fiksi Amerika) menganjurkan agar pemodal film lebih siap mengambil risiko dengan mendukung pembuat film yang kurang berpengalaman.

Jonathan Glazer (Film Fitur Internasional Terbaik) memposisikan filmnya tentang Auschwitz, The Zone of Interest, sebagai seruan untuk mengakhiri dehumanisasi, kerap dilakukan oleh kedua pihak bertikai, yang menopang perang panjang di Israel dan Palestina.

Mstyslav Chernov (Dokumenter Terbaik) berharap alasannya untuk membuat film sesukses 20 Days in Mariupol, sebagai tanggapan terhadap invasi Rusia ke Ukraina, tak pernah ada.

Ini adalah pidato yang penuh semangat dan menyentuh hati, sedangkan pidato Randolph penuh semangat, menyentuh hati, sekaligus memesona.

Selebihnya, sebagian besar penerimaannya berdasarkan angka. Ada berbagai macam versi ucapan terima kasih yang menghibur, muluk-muluk, mencela diri sendiri, dan penuh anekdot dari orang-orang yang menjadikan momen-momen di lokasi karya mereka bermakna.

– Tom Clark

Lagu-lagu kuat dan pertunjukan memukau

Penampilan Ryan Gosling dalam I’m Just Ken, yang ditulis dan diproduseri oleh Mark Ronson dan Andrew Wyatt, merupakan penampilan Lagu Asli Terbaik yang paling menonjol di Oscar 2024.

I’m Just Ken adalah salah satu dari dua lagu yang dinominasikan dari Barbie, bersama dengan What Was I Made For karya Billie Eilish dan Finneas O'Connell. Mereka bergabung dengan The Fire Inside dari Flamin’ Hot karya Becky G, It Never Went Away karya Jon Batiste dari American Symphony, dan Wahzhazhe (A Song for My People) dari Killers of the Flower Moon.

Becky G merayakan warisan Meksiko-Amerika-nya dengan penampilan penuh semangat dari The Fire Inside, diiringi dengan indah oleh paduan suara anak-anak Latin dan latar belakang visual yang menyala-nyala.

Penampilan Jon Batiste yang memukau dalam It Never Went Away dari American Symphony membawa pulang cinta dan pengabdian mendalam yang dia miliki untuk istrinya, Suleika Jaouad.

Lagu balada Billie Eilish, What Was I Made For, akhirnya memenangkan penghargaan untuk lagu orisinal terbaik. Penampilannya sangat emosional, dengan rekan penulis dan saudara produsernya, Finneas O'Connell, menemaninya bermain piano. Aransemen orkestra yang indah menghadirkan bakat dan daya tarik ke panggung.

Penampilan Wahzhazhe (A Song For My People) oleh Scott George dan Osage Tribal Singers dari Killers Of The Flower Moon adalah pernyataan yang kuat tentang kekuatan energi yang dibawa oleh penyanyi kolektif dan perkusi ke dalam sebuah pertunjukan.

Namun, penampilan Oscar juga mengingatkan kita, terkadang keintiman dari drama yang senyap, justru mengirimkan pesan paling keras.

– Alison Cole

