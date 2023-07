La diversité linguistique de l'Afrique passe largement inaperçue dans la recherche sur le multilinguisme

Le langage est une compétence propre à l'être humain. C'est pourquoi l'étude de l'apprentissage et de l'utilisation des langues est essentielle pour comprendre et définir l'être humain. Étant donné que la plupart des gens dans le monde - environ 60 % - sont multilingues, c'est-à-dire qu'ils connaissent et utilisent plus d'une langue, un chercheur qui cherche à comprendre le langage doit également saisir comment les individus acquièrent et utilisent plusieurs langues.

L'omniprésence du multilinguisme a également des conséquences pratiques. Par exemple, dans les premières années de scolarité, les enfants apprennent plus efficacement lorsqu'ils reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle plutôt que dans une deuxième ou une troisième langue. La recherche montre également que les gens prennent des décisions différentes selon qu'ils pensent dans leur première ou leur deuxième langue.

Le problème est que la plupart des recherches publiées sur le multilinguisme ne sont pas menées dans les sociétés les plus multilingues du monde. Par exemple, le continent africain abrite certains pays qui sont parmi les plus multilingues au monde. Le Cameroun compte environ 27 millions d'habitants ; plus de 250 langues différentes y sont parlées en première langue, souvent en plus de l'anglais et du français, voire les deux.

Cependant, les études sur les contextes multilingues africains sont quasiment inexistantes dans les revues scientifiques à fort impact. C'est important, car ce sont les recherches publiées dans ces revues qui reçoivent le plus d'attention au niveau mondial et qui sont donc les plus susceptibles de façonner notre compréhension du multillinguisme.

Notre récente étude fournit de nouvelles preuves empiriques de la partialité géographique des recherches sur le multilinguisme publiées dans des revues scientifiques à fort impact. Nous montrons que les régions les plus souvent étudiées ne sont pas particulièrement multilingues. L'inverse est également vrai : les régions les plus multilingues sont massivement sous-étudiées dans la recherche sur le multilinguisme.

Un déséquilibre flagrant

Cette carte illustre parfaitement le décalage qui est apparu au cours de nos recherches.

Authors supplied

Le panneau supérieur présente une carte mondiale des sites qui font l'objet plus couramment de recherche sur le multilinguisme ; les régions les plus étudiées apparaissent en couleurs plus foncées. La carte montre que l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale sont les principaux lieux de recherche sur le multilinguisme. La Chine et l'Australie sont également assez bien représentées.

Le contraste est saisissant avec le panneau du bas, qui représente l'étendue du multilinguisme sociétal dans différents pays. Sur cette carte, l'ombrage représente le score d'un pays sur l'indice de diversité linguistique - une mesure de la probabilité que deux personnes choisies au hasard dans un pays aient des langues maternelles différentes. L'indice varie de 0 à 1, les sociétés largement monolingues obtenant des scores faibles et les sociétés largement multilingues des scores élevés.

Les panneaux du haut et du bas sont presque des images en miroir l'un de l'autre : par exemple, le continent africain est presque entièrement vide dans le panneau du haut et fortement ombragée dans le panneau du bas.

D'autres régions très diversifiées sur le plan linguistique, telles que le sous-continent indien et l'Asie du Sud-Est, sont également sous-représentées dans l'échantillon en tant que sites de recherche sur le multilinguisme.

Le biais géographique est néfaste

Ce biais géographique n'est pas propre à la recherche sur le multilinguisme. Il fait écho aux préoccupations soulevées dans de nombreux autres domaines scientifiques concernant le manque de représentation des chercheurs et des sites de recherche dans le soi-disant “hémisphère Sud” (Afrique, Amérique latine et la plupart des pays d'Asie et d'Océanie).

En l'occurrence, cependant, la sous-représentation est particulièrement nuisible. C'est précisément dans le Sud que le multilinguisme est le plus répandu. La prédominance des sites de recherche du Nord signifie donc qu'une grande partie des connaissances sur le multilinguisme provient de régions qui sont relativement monolingues.

Cela ne veut pas dire qu'aucune recherche n'est menée dans des régions fortement multilingues. Nous menons nous-mêmes actuellement une étude à grande échelle sur le multilinguisme en Afrique du Sud, et nous connaissons plusieurs revues scientifiques sud-africaines qui publient des études menées régulièrement dans des pays africains et d'autres régions linguistiquement diversifiées. Toutefois, les études publiées dans des revues plus modestes sont moins susceptibles d'influencer le domaine de la recherche sur le multilinguisme.

La visibilité réduite des recherches menées dans les pays du Sud est due à un ensemble complexe de causes. Il s'agit notamment de la répartition inégale des ressources (comme l'infrastructure et le financement de la recherche), ainsi que de la partialité du système de publication universitaire, qui est dominé par les institutions et les maisons d'édition de l'hémisphère nord.

En conséquence de ce déséquilibre, le Nord est souvent considéré comme le champ par défaut pour la recherche, tandis que les contextes du Sud sont perçus comme spécifiques et comme une source de connaissances qui n'est pas généralisable à d'autres contextes. C'est tout simplement faux.

S'attaquer au problème

Pour remédier aux préjugés géographiques que nous avons identifiés, il faudra s'attaquer aux inégalités systémiques dans le monde universitaire. En attendant, nous sommes heureux de constater que des petites avancées sont déjà en cours.

L'une d'entre elles consiste à accroître la visibilité des recherches menées dans les pays du Sud. L'édition 2023 du Symposium international sur le bilinguisme, sur le thème “La diversité maintenant” “, est un exemple de tentative en ce sens. En outre, plusieurs revues à fort impact ont publié des appels à études menées en dehors des cadres typiques de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale.

La science en équipes larges, dans laquelle de nombreux scientifiques répartis dans des institutions et des lieux différents travaillent ensemble, et la collaboration entre le Nord et le Sud seront également utiles. Grâce à ces efforts et à d'autres efforts similaires, le domaine devrait se diversifier dans les années à venir et accroître ainsi la validité de nos connaissances sur la capacité humaine à utiliser le langage.