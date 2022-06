La odisea de aprender enfermería en un campamento saharaui

Disclosure statement

Parte de los datos aportados en este artículo fueron recabados directamente por las personas que componen la autoría, gracias al proyecto de cooperación internacional para el desarrollo "Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población de los campamentos de refugiados/as saharauis" financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Universidad de Jaén (Proyecto 2014DEC/008).

Ana María Díaz-Meco Niño, Mª José Calero García, and Olga María López Entrambasaguas do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.