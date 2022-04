La ópera es para todos, también para los más pequeños

La música en Educación Infantil (de 0 a 6 años) es omnipresente: los niños se empapan de ella para aprender tareas, los días de la semana o sus primeras palabras en inglés. Desde las melodías pegadizas que recitan los días de la semana a aquella tradicional que nos ayuda con nuestras primeras palabras en inglés:

Pollito, chicken gallina, hen lápiz, pencil y pluma, pen.

Los profesores se aprovechan de estos recursos fáciles y preexistentes porque tienen una función lúdica, motivan a los niños y les ayudan a recordar. Sin embargo, es un uso de la música que no inicia a los pequeños en el aprendizaje musical. Además, en mi experiencia docente, un número elevado de profesores se percibe a sí mismo poco preparado para emplear la música en sus clases más allá de estos recursos.

Este es el punto de partida del proyecto europeo Erasmus+ Opera and Early Childhood Education: Building European Awareness through Music in Pandemia Times, en español Ópera y Educación Infantil (OECE, 2021-23). La iniciativa plantea un primer acercamiento a la música clásica en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) a través de la ópera.

La finalidad principal del proyecto es iniciar a los más pequeños, sus profesores y familias en la ópera como vehículo de conocimiento, con especial interés en núcleos rurales alejados de los principales centros opérísticos, y lograr la inclusión social y la creación de contenidos educativos de calidad.

Estimular el interés por la ópera en los niños

Entre los objetivos del proyecto figuran los siguientes:

Promover y generalizar la ópera como medio de inclusión de la población desfavorecida, especialmente de las zonas rurales.

Diseñar y planificar experiencias educativas relacionadas con la ópera que permitan favorecer el acceso a la cultura del alumnado de Educación Infantil en áreas rurales.

Estimular el gusto por la música de calidad a través de prácticas educativas, trabajando las competencias vocal, rítmica y de expresión corporal en el aula.

Coordinado por la Universidad de Oviedo desde el Área de Música, participan en el proyecto otras cinco entidades de tres países diferentes: Universidad Milano-Bicocca y Associazione Lirica e Concertistica (AsLiCo) en Italia, The Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv y State Opera Plovdiv en Bulgaria y Fundación Ópera de Oviedo en España.

En total, tres centros académicos de enseñanza superior y tres entidades operísticas colaboran en esta iniciativa pionera en Europa con carácter interdisciplinar. En ella participan investigadores y creativos de áreas tan diferentes como musicología, educación musical, teatro lírico, pedagogía, logopedia, psicomotricidad e ingeniería telemática.

Todos los resultados estarán accesibles en 2023 en formato abierto en la página web del proyecto.

Rossini, títeres y actividades en familia

El proyecto se desarrolla en tres bloques complementarios: performativo, educativo y formación de profesionales.

En lo que respecta al primer bloque, se ha realizado una coproducción en torno a La Cenerentola (del compositor italiano del XIX Gioachino Rossini), adaptada a niños de 0 a 6 años y titulada Dolce Cenerentola.

Pensada para acercar la ópera a los más pequeños, se ha planteado como una obra de títeres que incluye una cantante (Cenerentola), varios actores para personajes secundarios (hermanastras, padrastro, Dandini y príncipe Ramiro) y un pianista (Alidoro). La obra se estrenó en los tres países entre diciembre 2021 y febrero 2022 y será accesible en 2023 a través de nuestra plataforma.

Todos aprenden: niños, familias y docentes

En el bloque educativo, se han creado materiales para el aula que se pueden desarrollar a lo largo de 10 semanas. Con la producción de Dolce Cenerentola de base, hemos aplicado los métodos de los compositores y educadores musicales Jacques Dalcroze, Karl Orff, Shinichi Suzuki y Edwin Gordon.

Además, el profesorado contará con el apoyo de material audiovisual para formar y colaborar con las familias involucradas, que les ayudarán con actividades concretas para realizar en casa, estrechando así los lazos entre la familia y el centro.

Por último, en este bloque también se ha desarrollado un importante trabajo alrededor de una aplicación basada en Dolce Cenerentola, diseñada para niños de 0 a 6 años. El usuario infantil controlará un personaje y podrá moverlo con su dedo por diferentes escenarios, desde su lugar de residencia hasta el teatro y la representación de Dolce Cenerentola. Los escenarios tendrán también diferentes personajes no controlables.

En cuanto al tercer bloque, formación de profesionales, se ha realizado un intenso trabajo en torno a la creación de materiales disponibles para el profesorado participante con el objetivo de facilitar la comprensión de las actividades y objetivos para el profesorado sin conocimientos musicales previos desde una perspectiva musical, psicomotriz, emocional, lingüística, inclusiva y de género.

Contenidos abiertos y disponibles

El proyecto europeo Ópera y Educación Infantil es pionero en Europa. Pretende acercar la ópera a los niños y su entorno cercano, su familia y su ámbito educativo, en sociedades rurales y tiempos de pandemia.

Todos los materiales relacionados con el proyecto estarán accesible es nuestra página web en 2023, en formato abierto y en los diferentes idiomas del proyecto, así como en inglés. Será posible llevarlo a los colegios o centros infantiles que lo deseen.

Los investigadores y creativos que participan en la iniciativa trabajamos para fomentar una sociedad europea inclusiva y abierta basada en nuestro rico y consolidado patrimonio cultural. Que la ópera supere los estigmas y estereotipos que se le asocian y se adentre en las aulas de Educación Infantil es un primer paso para conseguirlo.